Gheorghe Turda a vorbit despre pasiunea sa neobișnuită: „Eu am în sânge lucrul acesta”. De unde a început totul

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică populară. Ceea ce mulți nu știu este că artistul are o colecție impresionantă de 1.123 cuțite, toate primite în dar. În anul 1975, vedeta a cântat în Mexic pentru un turneu, moment în care președintele Mexicului i-a oferit cadou primul cuțit.

Gheorghe Turda, colecționar de cuțite

Mai mult decât atât, Gheorghe Turda recunoaște că pasiunea pentru cuțite o are din sânge.

Gheorghe Turda are o pasiune pentru cuțite de foarte mult timp. Interpretul de muzică populară colecționează cuțite, săbii și obiecte de vânătoare, iar până la acest moment a ajuns la impresionantul număr de 1.123 de obiecte de acest fel. În urmă cu 7 ani, artistul a folosit un cuțit din colecția sa și s-a tăiat, iar de atunci și-a învățat lecția și nu mai folosește obiectele ascuțite din colecție.

„ Eu am în sânge lucrul acesta. M-am născut în Maramureș, în neam de cuțitar. Toți membrii familiei mele au fost cuțitari. Am foarte multe, am o adevărată colecție. Am mai primit recent, vreo două. Acum, am în total 1.123 de cuțite în colecția mea. Pe ultimele mi le-a adus cineva din Ardeal, chiar din Munții Apuseni.”, a declarat Gheroghe Turda, pentru Revista VIVA!.

„ Am strâns tot felul de cuțite, săbii și obiecte de vânătoare, de pescuit. Pe fiecare știu de la cine îl am. Îmi doresc ca tradiția aceasta să nu moară.”, a adăugat artistul.

Primul cuțit din colecție, dăruit de președintele Mexicului

Gheorghe Turda a explicat că fiecare cuțit din colecție are povestea lui, însă cea mai interesantă este legată de primul său cuțit primit în dar de la președintele Mexicului, în anul 1975. Interpretul de muzică populară a mărturisit că acela a fost primul cuțit cu care și-a început colecția.

„ Am fost într-un turneu în Mexic, odată cu Ceaușescu, în anul 1975. M-am bucurat de un succes enorm, și cred că l-am impresionat pe președintele Mexicului, atât eu, cât și colegii mei. La plecare toți cei 22 de artiști, câți eram, am primit câte un cadou. Eu am fost singurul care am primit un cuțit. Președintele Mexicului nu avea de unde să știe că eu mă trag din neam de cuțitari.”, a mai spus artistul.