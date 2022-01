Gheorghe Turda iartă, dar nu uită. Ce a declarat despre Constantin Enceanu, după scandalul dintre ei: "Caracterul lui este îndoielnic"

In articol:

Incidentul care a dus la un scandal de proporții între Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu a putut fi uitat prea ușor de primul dintre aceștia.

Acum, la ceva timp de la scandalul izbucnit, Turda a declarat că l-a iertat pe colegul lui de breaslă, însă nu își dorește să mai colaboreze niciodată cu el.

Citeste si: Scandal în lumea muzicii populare! Constantin Enceanu îl face praf pe Gheorghe Turda: „Vorbește ziua ce visează noaptea!”

Gheorghe Turda: "Pe Constantin Enceanu l-am iertat, dar nu mai vreau să mai am de-a face cu el"

Relația de prietenie pe care Gheorghe Turda o avea cu Enceanu s-a transformat în indiferență, după ce în urmă cu câteva luni cei doi au fost protagoniștii unui scandal de proporții.

Gheorghe Turda [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

Cu toate că după aceea ambii artiști au hotărât să lase totul în trecut, se pare că fostul director al Ansamblului "Ciocârlia" nu își dorește să mai colaboreze niciodată cu interpretul de muzică populară: "Eu nu sunt un om dur, ci doar corect, în relațiile cu colegii mei de breaslă. Pe Constantin Enceanu l-am iertat. Am și întins mâna. Dar nu mai vreau să mai am de-a face cu el, caracterul lui este cam îndoielnic, n-am cu cine să mai colaborez. Enceanu a regretat de atunci că m-am supărat, dar mai apoi s-a comportat urât, nu mi-a plăcut ce a zis despre mine pe la tv.", a mărturisit Gheorghe Turda, pentru impact.ro.

Constantin Enceanu [Sursa foto: Captură tv]

De la ce a pornit scandalul dintre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu?

Ceea ce se anunța un spectacol inedit vara trecută s-a terminat cu un scandal pe scenă, între doi dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii populare românești.

Într-un moment furie, din cauza neînțelegerilor legate de repertoriu, Gheorghe Turda i-a aruncat un pahar de apă în față lui Constantin Enceanu, iscând astfel o ceartă de proporții.

Imediat după incident, artiștii au continuat "războiul" și în mediul online, căci ambii și-au aruncat cuvinte grele: "Nu am vorbit deloc cu Enceanu după cele petrecute, exclus să îl și sun, nu se pune în discuție așa ceva. La finalul evenimentului a fugit ca un laș. Este josnic și urât din partea lui tot ce a făcut. Eu l-am iertat pentru că am foarte mulți dușmani, nu am timp de el. Însă, nu vreau să mă împac cu el. Enceanu este un dușman feroce pentru mine.", spunea pe atunci Gheorghe Turda, pentru impact.ro.

Citeste si: Constatin Enceanu, primele declarații despre scandalul-monstru dintre el și Gheorghe Turda. Colegul de breaslă i-a aruncat un pahar de apă în față: "Pentru mine este..."

"Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă, ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină. Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei pe zi. E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați. Și, de atâta rău, cum zice că îmi merge, iată că am mai deschis și o tavernă în curtea localului. Vorbește gura fără el. Probabil e indivios că nu l-am chemat aici, ca să cânte, dar nu cânt nici eu, nu se pretează muzica populară. E un PUB, de fapt, cu un decor tineresc", declara Constantin Enceanu la acea vreme, despre colegul lui de breaslă, pentru aceeași sursă.

Distribuie pe: