Gheorghe Turda iubește din nou, la 74 de ani. Cine este femeia care i-a furat inima artistului: „Mi se face curte aproape în fiecare zi”

In articol:

Gheorghe Turda nu ține cont de vârstă când vine vorba de dragoste. Chiar dacă are 74 de ani, interpretul de muzică populară se mândrește cu o viață sentimentală intrigantă. Nu duce lipsă niciun moment de pretendente, iar acum se pare că a venit momentul să se așeze la casa lui alături de aleasa inimii, după mai multe relații care au eșuat.

Gheorghe Turda excelează la capitolul muzică, însă nu se lasă mai prejos nici când vine vorba de viața personală. În ciuda dezamăgirilor de care a avut parte în dragoste, interpretul nu și-a pierdut speranța, însă de acum știe mult mai bine cum să gestioneze situația în plan personal.

Citește și: Gheorghe Turda, în formă, la 74 de ani. Care este secretul interpretului de muzică populară? „Îți face bine la sănătate. De două ori pe săptămână”

Citeste si: „Sunt terminat.” Cătălin Cazacu, apariție neașteptată pe micile ecrane. Prezentatorul TV a răbufnit- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Gheorghe Turda, discret în viața sentimentală

Este dispus să-și trăiască viața sentimentală departe de ochii curioșilor și să fie din ce în ce mai discret din acest punct de vedere.

Artistul a recunoscut că expunerea planului sentimental nu i-a adus decât dezamăgire, motiv pentru care nu își mai dorește să repete aceeași greșeală.

„Să vă derutez un pic… poate a și venit, dar poate, încă, nu am expus-o și nici nu vreau să o expun. De data asta, absolut, foarte discret pentru că știți ce păzește hrana dragostei? Discreția. (…) Să știți că mi se face curte aproape în fiecare zi și la unele răspund pozitiv, la altele evaziv și cam atât. Deocamdată e bine așa. M-am liniștit din toate punctele de vedere. Eu sunt darnic cu toată lumea și de aceea dăruiesc din dragoste și sufletul meu mărinimos multor oameni și personaje. Tot binele pe care mi l-am dorit mie, îl doresc și lor.”, a spus Gheorghe Turda.

Citește și: Gheorghe Turda, propuneri indecente pentru Marcela Fota! Artista a rămas fără replică, în direct: „Eu i-aș pupa în… ”

Gheorghe Turda, dezamăgit de fostele partenere

Gheorghe Turda este mai hotărât ca niciodată să lase în trecut fostele iubiri. Artistul a transmis un mesaj dur celor cu care și-a împărțit viața până acum, fiind hotărât să nu mai accepte ceea ce în trecut i-a adus suferință.

„Nu mai am timp în viața mea să pot să iert. Nu mai am timp să iert.(…) M-am lecuit de ele. Vor să își facă reclamă prin Turda, prin non-valoarea lor. Am avut două experiențe. Eu acum am devenit foarte selectiv şi nu mai accept orice fel de pretenții și ifose.”, a mai spus Gheorghe Turda.