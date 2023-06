Gheorghe Turda, pregătit să plece peste Ocean pentru iubire?! Cântărețul a vorbit despre femeia care i-a cucerit inima: „Suntem în relații foarte bune”

In articol:

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară din țara noastră. Artistul se poate lăuda cu o carieră de succes, având peste 55 de ani de experiență pe marile scene.

Se pare că îndrăgitul interpret a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe și, după câteva relații eșuate, este hotărât să plece din România pentru a petrece mai mult timp alături de fosta sa parteneră de viață, cu care se înțelege foarte bine.

Gheorghe Turda

Gheorghe Turda caută iubirea peste Ocean

Pentru Gheorghe Turda distanța și vârsta nu reprezintă un impediment. Deși are 75 de ani, îndrăgitul interpret este gata să iubească din nou, chiar dacă asta înseamnă să plece din România.

Mai mult decât atât, cântărețul de muzică populară a mărturisit că a rămas în relații foarte bune cu fosta sa iubită care acum locuiește în America, tocmai de aceea urmează să petreacă mai mult timp peste Ocean.

Gheorghe Turda și-a făcut deja planuri pentru vara aceasta și are o listă lungă de locuri pe care își dorește să le viziteze, de la Canada și până la Punta Cana.

„Peste două săptămâni plec în Germania, am trei concerte la Nürnberg, împreună cu finii mei, cu Dan Helciug, și vor cânta și ei. Urmează apoi să plec la Paris și apoi îmi voi face o vacanță în Grecia. Apoi voi merge și în America, în Canada, voi umbla mult. Ar fi trebuit să merg mai des că acolo sunt prietenii mei. Acolo locuiește și fosta mea iubită și vreau să stau mai mult. Acum, depinde cât voi putea să stau. Eu și fosta mea iubită suntem în relații foarte bune. Voi face plimbări la Toronto, la Montreal, apoi voi face o vacanță în America de Sud. Vreau să merg în Cuba sau în Punta Cana. Am mai fost acolo. Va fi o vară plină”, a dezvăluit Gheorghe Turda pentru fanatik.ro.

Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră a artistului?

Gheorghe Turda este pregătit să lupte pentru iubire și susține că niciodată nu s-a îndrăgostit doar de aspectul fizic al unei persoane, ci mai degrabă este atras de caracter și modul în care se comportă persoana iubită. Pentru îndrăgitul artist nu aparențele sunt importante, motiv pentru care a ales întotdeauna „cu inima”.

„Lucrurile la care mă uit eu la omul de lângă mine sunt caracterul și buna creștere pe care o are fiecare. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mă îndrăgostesc doar de fizic și să las caracterul deoparte. Mi-a plăcut ce este frumos, este adevărat și am și cules, dar când am ales, am ales cu inima.”, a mai spus interpretul de muzică populară pentru sursa menționată anterior.