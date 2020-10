Anton Gheorghe

In articol:

Anton Gheorghe are 67 de ani și locuiește în Zimnicele, județul Teleorman. Din primii ani de viață, bărbatul a fost diagnosticat cu retard mintal și încadrat cu grad de handicap. Gheorghe a rămas singur, nu are familie și nici copii. Părinții i-au decedat în urmă cu ani buni, iar de atunci este singur pe lume, neavând un sprijin. Nu are prieteni și nici familie.

Rămas singur pe lume după moartea părinților

După moartea ambilor părinți, Gheorghe a fost dus la un centru medical pentru boli psihice. Medicii, care-l îngrijeau la acea vreme, au decis să-l lase să meargă acasă, având în vedere că el este liniștit. Astfel, bătrânelul își administrează medicamentația singur.

Cazul lui a fost făcut public de Asociația Speranta pentru România, care le cere ajutorul oamenilor cu suflet bun pentru alți oameni, care au nevoie de sprijin. Gheorghe nu reprezintă un pericol pentru cei din jur sau pentru el însuși, chiar dacă este diagnosticat de mic copil, cu o boală grea. Bărbatul nu știe să își gătească și suferă de singurătate, condițiile de trai fiind mizere. Reprezentanții asociației care-l ajută spun că pensia de boală este limitată și abia își plătește tratamentul și cheltuielile lunare. De multe ori, cu greu îi ajunge și pentru mâncare.

”De multe ori, oamenii sănătoși, îndeosebi cei care nu au în familie persoane cu retard mintal și nu știu cu ce se confruntă aceștia, au tendința să-i evite. Chiar daca ei sunt atât de sinceri și zâmbitori cu cei din jur, majoritatea aleg să-i marginalizeze sau să-i stigmatizeze, fără drept de apel. Poate astăzi, citind povestea lui Anton, un om matur cu minte de copil, te vei gândi de două ori înainte de a arăta cu degetul. Ei merită să le ascultăm glasul și tot ce cer, de multe ori, este să le întorci un zâmbet”, au precizat reprezentanții Asociației Speranta pentru România.

Anton Gheorghe

Donații se pot face în conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, ING, BRD, CEC BANK si Banca Transilvania. Denumire: Asociatia umanitara ,,SPRO (Speranta pentru Romania)”. CUI: 41026636

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0770.368.209

Email: [email protected]

Nu sta nepasator, hai sa ajutam!

sursa - Asociatia Speranta pentru Romania