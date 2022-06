Gheorghe Zamfir, amenințându-și tatăl, a devenit maestrul naiului: ”I-am spus că mă sinucid”. Cum i-a influențat mama cariera

In articol:

Gheorghe Zamfir este un nume mare al zilelor noastre. Artistul a făcut și continuă să facă istorie în lumea muzicii, fiind considerat la scară largă maestrul naiului, dar și un bun compozitor.

Până la cei 81 de ani pe care îi are, marele cântăreț și-a etalat talentul în fața întregii lumi, demonstrând tuturor, dar mai ales lui, că la vremea când și-a ales meseria a optat exact pentru ceea ce îi era

menit să facă. Printre celor care le-a demonstrat că a fost făcut pentru a cânta la nai se numără și tatăl său.

Gheorghe Zamfir [Sursa foto: Facebook]

Gheorghe Zamfir, susținut de mamă în carieră

În cadrul podcast-ului moderat de Adrian Artene, marele Gheorghe Zamfir s-a reîntors în timp și a făcut publice detalii neștiute din vremurile când doar visa să cânte.

La 14, spune naistul, a fost pentru prima dată când a făcut cunoștință cu instrumentul care l-a făcut celebru.

Asta după ce, cu ajutorul mamei, dar și profitând de un soi de amenințări dure, timp de doi ani, tatăl său nu voia să audă că el se vrea a fi artist.

Deși recunoaște că a fost mereu un copil-problemă, Gheorghe Zamfir spune că ajunsese să își amenințe părinții cu sinuciderea doar pentru a se vedea intrat la o școală unde să studieze muzica.

Dorință care i-a fost insuflată, încă de când era foarte mic, de mama sa, cea de la care a și moștenit talentul artistic, dar pe care

a fost nevoit să și-o îndeplinească depășind multe hopuri, chiar și acela de a fi retras de tatăl său de la un liceu de renume al vremurilor de atunci.

”Am descoperit naiul la 14 ani, când am intrat la Școala de Muzică. În 1955 i-am spus tatălui meu că mă omor, mă sinucid. Mama și-a pus mâinile în cap: ”Tudorică, se omoară copilul, moare copilul”. Eu nu aveam gând de năzdrăvănii din astea, de luarea propriei vieți, dar eu am fost prea năzbâtios, Ion Creangă a fost mic copil pe lângă năzdrăvăniile pe care le-am făcut eu. Toată insistența spre muzică a fost din partea mamei, ea mi-a fredonat zeci de melodii la ureche, ea a avut voce frumoasă. Ea a insistat vreo doi ani, până când el, ca să mă calmeze, mi-a cumpărat o mandolină. (…) Tata m-a retras din Școala de Muzică pentru că nu făceam cultură generală și el era îngrozit de faptul că o să ajung să cânt la cârciumă. Am trecut și peste acest hop, m-a recuperat Fănică Luca”, a spus Gheorghe Zamfir la ”Altceva cu Adrian Artene”.

În ciuda împotrivirii tatăl său și a primei sale dorințe de a deveni actor, Gheorghe Zamfir a ajuns să îi calce pe urme unui alt mare personaj care a făcut istorie la nai, cel care i-a și fost mentor, asta după ce a studia cum se cuvine arta muzicală.

”Până la Fănică Luca, naiul nici nu a existat, când am apărut eu, am venit cu Școala de Muzică, Conservatorul, am terminat naiul, am cerut avizul părinților și profesorilor și a ieșit ce a ieșit. Eu am vrut la teatru, credeam că sunt mai talentat la teatru, toți colegii din liceu mi-au zis asta”, a mai spus marele naist.