Ghid turistic pentru Londra. Ce trebuie să știi de la București

In articol:

Londra, capitala Marii Britanii, este unul dintre cele mai atractive locuri pentru turiștii din lumea întreagă. Milioane de oameni din toate colțurile lumii ajung să viziteze Londra, locul care unește construcțiile moderne cu cele tradiționale.

Londra este una dintre grandioasele metropole ale lumii, dar este recunoscută și pentru faptul că este una dintre cele mai scumpe. Deci, primul sfat e să ai în vedere înainte de a pleca din București sau alt oraș din care sunt rute către Londra e că e nevoie de un buget consisten pentru a putea rămâne cu o amintire pe cinste și cu o vacanță de neuitat.

Cum alegi să te cazezi la Londra. Ponturi pe gratis

Bun, te-ai decis că ai o sumă de bani pe care vrei să o aloci unei excursii de vis la Londra. Dar asta cu siguranță nu presupune să arunci banii pe un loc scump unde este decis să îți petreci doar o parte din nopți, când vei dormi.

Nu e cazul să stai chiar în buricul târgului, pentru că metroul funcționează foarte bine și te poți deplasa ușor, însă asigură-te că dacă ești într-un cartier mărginaș sau într-o suburbie ai acces ușor la transportul în comun. Sigur nu o să ai chef să mergi câte jumătate de oră, sau chiar mai mult, ca să ajungi la primul autobuz care să te ducă spre metrou ca într-un final, 2 ore mai târziu, să ajungi și tu în Londra.

De asemenea citește cu mare atenție review-urile pe care-l alegi. Multe dintre ele sunt cotate mai prost pentru că unii turiști sunt extrem de exigenți și dau note mici unor locuri care sunt cât se poate de decente. Pe de altă parte, există și hotelurile care-și merită din plin ratingul negativ. De aceea trebuie să citești cu mare atenție ce au de spus cei care au mai stat aici.

Nu în ultimul rând, trebuie să citești cu atenție descrierea hotelului. S-ar putea să scrie că are acces la Wi-Fi, dar asta nu înseamnă că este gratuit. S-ar putea să ofere mic dejun sau nu. Trebuie să știi care sunt facilitățile și de ce poți beneficia tu.

Ponturi pentru drumul de la aeroport în oraș

În cazul în care ai ales să mergi cu o cursă low cost spre Londra, cel mai probabil ai aterizat la Luton Airport.

După ce se face debarcarea, dacă ai pașaport biometric, poți trece mult mai ușor de security zone. O să auzi o mulțime de angajați ai aeroportului strigând acest lucru, așa că du-te acolo unde te îndrumă ei. Dacă nu ai, o să stai la coadă câteva minute sau chiar zeci de minute.

După ce ți-ai luat și bagajul și ai ieșit din aeroport e momentul să te îndrepți către Londra. Distanța dintre Luton și capitală este de aproximativ 50 de kilometri așa că ai neapărat nevoie de transport. Cum faci ca să ajungi cel mai bine și la prețul cel mai mic?

Este foarte important unde este hotelul tău. Dacă ești într-o suburbie a Londrei, verifică dacă nu există tren direct de la Luton Airport Parkway (stația de tren a aeroportului) către aceasta. Găsești informații despre distanță, biletele și variantele de călătorie cu trenul.

Dacă ești cazat chiar în Londra, cel mai bine este să pleci cu autobuzul. O să vezi o mulțime de autobuze care așteaptă chiar la ieșirea de pe terminal. Prețurile pentru aceste călătorii sunt undeva la 10 – 12 lire, însă ai și varianta de a cumpăra un bilet dus-întors (întoarcerea fiind valabilă pentru aproximativ 30 de zile), iar așa o să beneficiezi de un discount.

Din experiența mea cel mai bine este să iei un autobuz care te lasă la Victoria Underground Station. Este o zonă centrală, de unde poți să iei metroul către aproape orice zonă în Londra.

Un lucru pe care trebuie să ți-l spun este că englezii, deși poate nu par din prima, sunt un popor foarte prietenos și politicos. Așa că sfatul meu este să întrebi angajații aeroportului sau șoferii de autobuz, care este cea mai bună variantă de călătorie pentru tine. O să te ajute și chiar o să-ți propună cea mai bună variantă.

Îmi amintesc când am mers prima oară cu metroul în Londra. M-a cuprins panica atunci când am văzut harta de pe care nu înțelegeam mai nimic, iar faptul că stația era plină de oameni grăbiți nu m-a ajutat prea mult. Ei bine, între timp am aflat că, de fapt, să călătorești cu metroul în Londra e simplu, ușor și foarte util.

Nu te lăsa intimidat, ai să te prinzi repede cum stă treaba!

Partea mai confuză în ceea ce privește metroul este abonamentul și modalitățile de plată. Apropo, deși e util să te folosești de acest mijloc de transport în comun, prețurile sunt destul de piperate.

Din postura de turist cel mai bine este să călătorești cu… cardul tău bancar. Da! Tehnologia a evoluat, iar acum nu mai trebuie să-ți cumperi bilet sau să-ți faci card de călătorie dacă nu vrei acest lucru. Tot ce-ți trebuie este un card bancar contactless. Când ajungi în fața barierelor de la metrou apropie cardul de cititor și BINGO, ușile se deschid.

Atunci când călătorești cu cardul bancar avantajul este că, indiferent cât te plimbi nu o să fi taxat mai mult de 9 lire pe zi (iar dacă nu mergi prea des o să fii taxat chiar și mai puțin decât atât). Dacă alegi să-ți cumperi un bilet de zi de la ghișeu o să scoți din buzunar cel puțin 12 lire.

Uită-te care este destinația finală de pe lina pe care vrei să circuli, chiar dacă te dai jos la altă stație decât ultima. Apoi, ai să vezi că pe peroane există panouri electronice care-ți arată în cât timp vine trenul (pe tabelă fiind scris numele destinației finale de pe linia respectivă).

Încă o veste bună referitor la metrou: în afară de cazurile excepționale, când a fost câte-o avarie, niciodată nu am așteptat după tren mai mult de 5 minute.

Locurile pe care poți să le vizitezi pe gratis la Londra

Desigur, o să vrei să vezi: Buckingham Palace (încearcă să ajungi aici în jurul orei 11:30 ca să vezi cum se schimbă garda), Turnul Londrei, The British Museum (intrarea este gratuită), Big Ben și Parlamentul, Picadilly Circus, Trafalgar Square, Westmister Abbey (acolo unde au loc cununiile regale), Hyde Park, St. Paul’s Chatedral, Covert Garden, The London Eye. Desigur, lista poate continua.

Fă-ți un plan din timp astfel încât să apuci să vezi cât mai multe dintre ele. De asemenea, trebuie să știi că în Londra există sute de muzee și galerii pe care poți să le vezi fără să plătești nimic. Eu îți recomand: National Gallery, Tate Modern, Museum of London, Kensington Gardens, Natural History Museum, Victoria & Albert Museum sau Science Museum.

Desigur există și atracții pentru care trebuie să plătești dacă vrei să le vizitezi. Prețurile nu sunt deloc mici, însă există o mulțime de pachete promoționale dintre care poți să optezi, plus oferte pentru grupuri și familii. Sfatul nostru este să verifici prețurile și să-ți cumperi bilet online, înainte să ajungi la fața locului. Uneori cozile sunt interminabile.

Nu în ultimul rând, dacă nu concepi un concediu fără măcar câteva ore de plimbare prin magazine, îți recomand Oxford Street. Este una dintre cele mai populare zone din Londra, iar aici nu o să te plictisești. O să găsești lucruri pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. De asemenea, când vine vorba de magazinele cu prețuri ceva mai piperate… poți să le vizitezi ca pe muzeu. Ai grijă doar să nu strici ceva!

Deliciu gastronimic în insulă

Când vine vorba de mâncare la Londra o să poți să mănânci pe săturare. Aici se găsesc unele dintre cele mai bune restaurante din lume, însă, și prețurile sunt pe măsură. Dacă o masă luxoasă nu este în planul tău, îți spun câteva locuri unde poți să mănânci bun și ieftin.

În primul rând, pentru micul dejun îți recomand tradiționalul English Breakfast. Este o masă copioasă din care nu lipsește: fasolea, ouăle prăjite, bacon, roșii, pâine prăjită, cârnați, hash browns și nu numai. Merită să-l încerci pentru că este o emblemă a Regatului Unit, dar și pentru că este atât de consistent încât nu o să te plângi de foame pentru ore bune. Locul pe care ți-l recomand pentru micul dejun este J.D Wetherspoon, un lanț de pub-uri englezești care să găsesc în toată Anglia și care au prețuri destul de mici. Cu alte cuvinte, nu o să mănânci ca la un restaurant de 5 stele, dar o să fie bun, mult și ieftin.

Dacă vrei să nu te ia somnul în timp ce încă mai ai lucruri de vizitat pe lista ta atunci îți propun un prânz ceva mai light. De exemplu, toate supermarketurile din Londra, precum Tesco sau Sainsbury’s au Meal Deal. Asta înseamnă că într-un preț de aproximativ 3 – 4 lire poți să-ți cumperi un sandvici, salată sau paste, o băutură și o pungă mică de chipsuri. Ai la dispoziție o gamă largă dintre care să alegi, iar prețul este cât se poate de rezonabil. Ca să beneficiezi de Meal Deal alege doar produsele care au etichete pe care scrie că fac parte din ofertă.

Pentru o cină delicioasă, Londra are atât de multe variante că nu ai să știi ce să alegi. Îți pot spune că aici poți să mănânci unele dintre cele mai delicioase mâncăruri asiatice pe care le poți găsi în Europa, dar și mâncare indiană extraordinară. Apropo, curry este mâncarea oficială a Marii Britanii, deci trebuie să-l încerci.

Însă, cel puțin pentru mine, nimic nu se compară cu un Sunday Roast. E mâncarea de weekend a englezilor adică – carne la cuptor, cu piure sau cartofi la tavă, Yorkshire pudding (un aluat făcut la cuptor care e divin) și gravy. O să găsești meniul acesta în orice pub și trebuie să-l încerci măcar odată.

Referitor la prețuri, în general, cu cât te afli mai aproape de zona centrală, cu atât o să scoți mai mult din buzunar. Dar ca să-ți faci o idee, pot să-ți spun că o masă la pub-ul local, cu tot cu băutură, o să te coste aproximativ 10 – 15 lire. Dacă alegi un pub dintr-o zonă mai centrală te poți aștepta să scoți din buzunar între 30 – 40 de lire. În cazul alegi un restaurant, ai să plătești cel puțin 30 de lire, iar prețul crește în funcție de ce comanzi.

LONDON EYE – CAPSULELE DIN ORIZONTUL LONDREI

În mod evident, London Eye este unul dintre cele mai reprezentative atracții turistice ale Londrei și nu aveam de gând să ratez faimoasa panoramă din capsulele de sticlă înălțate deasupra capitalei. Pentru că am venit pregătită în vacanță, am rezervat de acasă un pachet care include intrarea la London Eye plus Madame Tussauds la £40. Coada a fost mare, dar într-un timp mult mai scurt decât am fi crezut noi, am intrat în capsulele London Eye și am urcat ușor spre vârf. Vederea panoramică, deși gri, este cu adevărat impresionantă.

TOWER BRIDGE ȘI MILLENNIUM BRIDGE

Tower Bridge este unul dintre simbolurile Londrei și pare ireal să îl vezi în fața ta după ce l-ai admirat în majoritatea pozelor cu Londra. Pe ploaie, pe soare, noaptea sau ziua, Tower Bridge arată magic, cu nuanțele sale de albastru și luminile puternice. L-am traversat de câteva ori doar pentru a fi sigură că îmi rămâne întipărit în minte. Aici poți rezerva un loc să mergi pe podeaua de sticlă de deasupra podului și ai ocazia să te bucuri de o priveliște asupra Tamisei.

Millennium Bridge este un pod mai modest față de bogat decoratul Tower Bridge și are un aer mai modern, mai ales că duce spre Tate Modern. În fața galeriei este un spațiu deschis unde prinzi foarte des cântăreți care susțin live cover-uri ale unor melodii populare în cel mai frumos mod, care-ți face piele de găină.

TATE MODERN

Londra are mai multe muzee, precum British Museum, National Gallery, Science Museum, National History Museum, însă preferatul meu a fost cu siguranță Tate Modern. Galeria de artă modernă se află în clădirea Bankside Power Station, expune colecții de artă din 1900 și până în prezent și este un loc fascinant de explorat.

TOWER OF LONDON

Tower of London este un castel cu o istorie extrem de bogată pe malul Tamisei și reprezintă unul dintre cele mai frumoase locuri pe care am avut ocazia să le admir. Vizitându-l toamna, curtea interioară a castelului a avut un farmec aparte. Copacii erau aurii și își lăsau frunzele în iarba proaspăt tăiată, mirosea a cidru, era un aer răcoros și pe străduțe se plimbau clase de elevi și profesori care păreau că vin de la Hogwarts. Din când în când începeau mici piese de teatru pe cărările spre clădirile în cadrul cărora puteai să înveți despre istoria Marii Britanii. Biletul de intrare costă £25.00 dacă îl cumperi direct de la castel.

GREENWICH

Cum să ajungi în Londra și să nu vizitezi meridianul zero? Surpriza mea fost întreg complexul Greenwich, care este absolut fermecător. După o călătorie cu vaporașul pe Tamisa, am ajuns la acest district pe malul râului, care pare din altă poveste. Cartierul arată ca un orășel în orășel cu muzee maritime, căsuțe cochete și un parc uriaș, care te conduce spre observator și meridianul zero, ce desparte est de vest.

BUCKINGHAM PALACE

Una dintre principalele activități care se găsesc pe lista de dorințe a călătorilor pasionați este schimbul de gardă la Palatul Buckingham. Este o ceremonie cu mult fast, multă lume și merită să o urmărești o dată în viață. Ceremonia de schimbare a gărzii are loc o dată la două zile, la ora 11:30. Poți verifica programul aici.

Ai ocazia, împreună cu mii de turiști, să urmărești garda reginei, îmbracată în uniforma specific engleză, care face un spectacol regal în fața porții palatului. Fanfara cântă, gărzile mărșăluiesc din toate direcțiile, pe cai sau în formațiile specifice, și simți cu adevărat că ești în Londra.

MADAME TUSSAUDS

Muzeul figurinelor de ceară Madame Tussauds este un obiectiv turistic absolut special în Londra. Aici te poți întâlni cu vedetele tale preferate… sub formă de ceară. Acest muzeu este o experiență specială în sine pentru că figurinele arată extrem de real și sunt împărțite pe categorii precum filme, muzică, sport, știință și personalități din istoria Angliei. Poți face poze cu vedetele tale preferate și ai ocazia să te “plimbi” prin poveștile Londrei și să urmărești un film 7D.

ST. PAUL’S CATHEDRAL

Catedrala Sfântului Paul este una dintre cele mai frumoase clădiri din Londra, unde au avut loc cele mai importante evenimente religioase ale Marii Britanii. Este principala clădire religioasă a Londrei. Ai ocazia să vezi interiorul catedralei sau o poți admira de afară, de pe una dintre băncile din curte. Să îți spun un secret, ies niște poze minunate cu catedrala dacă mergi până la ultimul etaj al mall-ului din apropiere.

PALACE OF WESTMINSTER ȘI BIG BEN

Palatul Parlamentului din Londra este o clădire măreață, simbol al orașului și centrul politic al Marii Britanii, aici aflându-se cele două camere ale Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii. Palatul este flancat cu două turnuri înalte, Victoria Tower și celebrul turn cu ceas Big Ben. Toți turiștii se înghesuie să facă poze cu mărețul turn deja foarte faimos. Poți vizita interiorul parlamentului cu un tur ghidat.

PICCADILLY CIRCUS + TRAFALGAR SQUARE

Piccadilly Circus este o piață la intersecția străzilor Regent și Piccadilly, care se află foarte aproape de zonele de shopping ale Londrei. Acest sens giratoriu gigantic este marcat de statuia lui Eros, zeul iubirii, și multe panouri stradale. Este foarte aglomerat și incredibil de palpitant, fiind zona de întâlnire a multor londonezi.

Trafalgar Square este o piață centrală a Londrei și este folosită pentru a celebra diversele sărbători ale orașului. În fața ei se află National Gallery și în mijlocul pieței se găsește Coloana lui Nelson. Este un loc perfect de relaxare, unde poți observa viața din acest oraș.

ST. JAMES PARK

Londra are multe parcuri mari, unde lumea se oprește la un picnic sau să hrănească veverițele. Pentru mine, cel mai încântător a fost St. James Park. Se află în partea centrală a orașului, în apropiere este Palatul Buckingham. Lacul de la marginea parcului este populat cu rațe, gâște și lebede de toate felurile, care primesc mâncare de la turiștii curioși. Este un spațiu verde plin de viață și perfect pentru relaxare. De asemenea, malul râului este ideal pentru plimbări.

OXFORD STREET

Pentru pasionații de shopping, Oxford Street este un fel de rai pe pământ. Aici găsești străzi largi, pline ochi cu shopaholice, care vizitează toate magazinele de designer cu vitrine care atrag privirile turiștilor. De la centre comerciale, la magazine scumpe și restaurante, aici găsești tot ce vrei. În apropiere, ai ocazia să intri chiar și în Harrods, centrul comercial faimos pentru marfa sa upscale.