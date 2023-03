Ghinioanele se țin lanț de Liviu Vârciu. Actorul a rămas cu mașina în drum și nici nu i-a trecut prin cap ce avea să urmeze: "M-a lovit o domniță nervoasă "

In articol:

Ceea ce trebuia să fie o zi perfectă s-a transformat rapid într-una ca desprinsă dintr-un coșmar. Liviu Vârciu ar fi trebuit să se bucure de ziua sa de naștere, dar s-a trezit cu mai multe probleme.

Liviu Vârciu, implicat într-un accident chiar de ziua lui de naștere

Artistul a avut un accident, imediat după ce a rămas cu mașina în stradă.

Liviu Vârciu este foarte activ pe paginile sale de social media, acolo unde are o comunitate impresionantă de internauți. Prezentatorul TV postează des și își ține la curent fanii cu tot ce se petrece în viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

De această dată, vedeta s-a confruntat cu o serie de situații neplăcute chiar de ziua lui de naștere. Deși ziua părea promițătoare încă de la primele ore ale dimineții, totul s-a transformat într-un coșmar imediat după ce a rămas cu mașina în stradă, fără baterie. Liviu Vârciu nu a putut crede că așa ceva i se poate întâmpla chiar lui, mai ales că zilele trecute au fost groaznice pentru el, întrucât a fost răcit și nimic nu părea să îl facă să se simtă mai bine.

Și cum problemele vin mereu lanț, actorul s-a trezit și cu mașina lovită, în timp ce aștepta ca cineva să îl ajute cu bateria.

„ Vă pup dragilor, am tot văzut o grămadă de știri, cum că sunt internat, dar e poză de acum doi ani, cu branulele în mână. Sunt răcit, atâta tot.(...) Stați liniștiți, nu sunt în spital, singura problemă, am rămas fără baterie( n.r. la mașină). Asta problemă. Deci, sunt bine, n-am baterie, dar în rest sunt bine.



De ziua ta, ziua ta... Îți lovesc mașina! M-a lovit o domniță dragă, și nervoasă un pic. A luat curba cum trebuie și pac! Știți că eu am rămas fără baterie? Așa, de ziua mea! Hai, la mulți ani!”, a povestit Liviu Vârciu, pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Stories.

Liviu Vârciu, accident chiar de ziua sa de naștere [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu dezamăgit de atitudinea celorlalți participanți la trafic

Ulterior, după ce părea că totul se rezolvă, mașina lui Liviu Vârciu a cedat din nou pe bulevard. Vedeta a blocat traficul, întrucât autovehiculul sa s-a oprit chiar în mijlocul aglomerației. Vedeta nu ar fi crezut niciodată că așa și-ar putea petrece ziua de naștere.

„ Azi e ziua mea, m ă, nu ai cum! Ia uitați-vă! Și avariat și fără baterie. Mi s-a oprit mașina, ce să vă zic, în mijlocul străzii, în mijlocul bulevardului. Ce tare! Mă înjură toată coada asta ”, a mai spus prezentatorul TV.

După toată isprava prin care a trecut, Liviu Vârciu și-a rezervat câteva minute să le transmită un mesaj urmăritorilor săi.

"Eu acum am realizat. Bă, sunt unii oameni, nu toți, sunt niște oameni nebuni, mă... Nebuni! Bă, răi, încruntați. Și oameni în mașini șm e chere, în mașini scumpe... Nu să zici«bă, uite am o Dacie și nu pornește». Mi s-a stricat mașina, se poate întâmpla și ție, tu care m-ai înjurat! Mi s-a stricat mașina în intersecție, ați văzut, și s-au rupt curelele. A murit pur și simplu. Ce vină am eu? Bă, treceau pe lângă mine, au văzut că sunt pe avarii, că eu sunt afară și mașina e stricată... Pe avarii în mijlocul intersecției de ce m-aș opri? Și eu îi vedeam cum( n. red. mimează cum era înjurat de ceilalți șoferi). Că ce? Că mi s-a stricat mașina? Fiți mai buni!", a transmis Liviu Vârciu.