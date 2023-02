Ghinioanele se țin lanț de Majda Aboulumosha. Vedeta a avut parte de câteva zile de coșmar: „Nu-mi vine să cred de unde mai am energie”

In articol:

Majda Aboulumosha este una dintre femeile de succes din România. Vedeta este actriță, prezentatoare și nu în ultimul rând mama. De-a lungul vieții sale aceasta a muncit din greu pentru a-și face un nume în showbiz-ul românesc. Din păcate, în ultima perioadă aceasta are parte numai de evenimente neplăcute.

Majda Aboulumosha, ținta ghinioanelor

Majda Aboulumosha este foarte activă pe rețelele de socializare, loc în care încearcă să țină cât mai mult legătura cu fanii săi și să le povestească acestora tot ce se întâmplă nou în viața sa. Recent, actrița a mărturisit că în ultima perioadă a avut parte numai de ghinioane. Mai concret, se pare că vedetei i s-a stricat mașina de spălat, a primit o altă mobilă decât cea pe care o comandase, iar de parcă totul nu era de ajuns, atunci când a venit mobila care trebuia, a primit-o cu câteva

piese lipsă. Aceasta a dezvăluit că nu știe de unde mai are energie și că atunci când va termina de mobilat casa va bea o jumătate de pahar de vin, chiar dacă nu este fana băuturilor alcoolice.

„Mașina de spălat îmi dă eroare de 2 zile (nu mai reușesc să o deschid și am apă în ea), oamenii mi-au livrat altă mobilă, azi mi-a venit noua mobilă, dar cu piese lipsă. Hei… eu nu sunt ghinionistă! Ce se întâmplă? Dar și când termin de mobilat și curățat o să beau jumate de pahar de vin, că eu nu beau niciodată. În ultimele zile am întâmpinat atâtea… că nu-mi vine să cred de unde mai am energie”, a scris în mediul online prezentatoarea TV.

Care este cauza ghinioanelor vedetei?

La scurt timp după ce actrița a postat story-ul în care spunea despre ghinioanele prin care a trecut, aceasta a mai făcut o altă postare în care le spunea urmăritorilor că știe care este cauza tuturor problemelor. Se pare că în urmă cu o săptămână, vedeta a spart o oglindă și preciza că se va duce să își ia o rochie nouă ca măcar următorii șapte ani să o prindă aranjată.

„Gata măiiii… Vă amintiți când am spart oglinda în urmă cu o săptămână? Câți ani erau? 7 parcă, nu? Mâine mă duc să îmi iau o rochie nouă. Nu de alta, dar măcar să mă prindă bine îmbrăcată ghinionul”, a glumit Majda Aboulumosha.