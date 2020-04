In articol:

Karina și Andrei formează un cuplu la Survivor România de mai bine de două luni.Totul a început de Dragobete, atunci când întreaga Românie a văzut cum îndrăgiții războinici au dat frâu liber sentimentelor, mai mult s-au și sărutat pasional, ca o dovadă clară că niciunul dintre protagoniști nu a mai dorit să se ascundă până la finele competiției.

”Nu știu dacă relația noastră mă influențează în ceea ce se întâmplă pe traseu, dar pozitivitatea mea are un mare adaos. Eu sunt în general pozitivă, iar el mă ajută să fiu și mai pozitivă. Cumva sunt mai relaxată”, a povestit Karina despre relație pe care o are cu Andrei de la Survivor România, completată imediat de iubitul ei. ”E un plus de fericire în viața noastră, ne transmitem energie pozitivă, suntem amândoi focusați pe traseu. Suntem făcuți din același material și nu ne abatem, mai mult de atât, ne ajutăm reciproc și cred că asta nu poate decât să ne ajute în această competiție, dar și după ea”, a menționat și războinicul.

Relația dintre Karina și Andrei Ciobanu, pusă sub semnul întrebării și de războinci

Dacă în cazul lor, declarațiile par a duce la o legalizare a sentimentelor la întoarcerea în țară, ei bine, nu toată lumea este în asentimentul lor. Primii au reacționat chiar colegii de echipă, care au mers pe ideea că povestea lor este de fapt doar o strategie pentru a rămâne cât mai mult în competiție! Lola, Cristian și Emanuel l-au pus la zid pe Andrei Ciobanu, considerat oaia neagră a grupului, mult timp pe această temă, iar cu frumoasa Karina au avut multe discuții, mai ales în clipa în care cuplul a făcut o serie de ...mișcări la nominalizări.

Ghiță, atac dur la adresa Karinei și a lui Andrei Ciobanu!”Nu cred în povestea lor, ea este doar una platonică, fără sentimente profunde”

Mai mult, și faimoșii au avut de obiectat la adresa celor doi războinici. Înainte de Consiliu, Ghiță a lansat atac dur la adresa Karinei și a lui Andrei Ciobanu la Survivor România! ”Au greșit emisiunea. Trebuiau să se ducă la alta, amoroasă, nu una de supraviețuire. De altfel, nu cred în povestea lor, ea este doar una platonică, fără sentimente profunde. Practic, ei mai mult se ajută în competiție pe strategie. Vă spun eu, la întoarcerea în țară, se termină totul, vor urca în trenuri diferite, unul la Bacău, altul la Craiova, și nu vor mai avea nicio relație”, a comentat baschetbalistul.