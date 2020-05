In articol:

Tradare, suspans si strategii in editia de seara trecuta " Survivor Romania"; toate acestea au culminat cu eliminarea lui Ghita Balmus din competitie. Abil pe trasee, vocal, carismatic, acesta a trecut prin emotii uriase pana la aflarea verdictului.

Ghita Balmus, eliminat aseara din competitia <Survivor Romania> "Am dat tot ce am putut, de multe ori cu dureri, infometat, trist..."

"Dezamagire cu siguranta nu este, ca am dat tot ce am putut, absolut tot ce am putut pe traseu, de multe ori cu dureri, infometat, trist, abatut. Am avut foarte multe sentimente in aceasta competitie, am dat totul. Tot ce am putut sa ofer am oferit. (...) Am vazut strategiile dinainte si am avut sentimentul ca aceste strategii nu se pot juca pana la capat; si am plecat din competitie cu ideea ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Asta este jocul. Voi ramane un Faimos (..) si tot ce pot sa zic este ca ies cu zambetul sus si privirea inainte", a declarat Ghita dupa ce a fost eliminat de la "Survivor Romania".

Emotiile si tensiunea sunt din ce in ce mai mari de la o editie la alta. Doi concurenti vor avea sansa in urmatoarea editie sa isi securizeze locul in finala. Anuntul a fost facut de Dan Cruceru, prezentatorul celebrului show.

"Ati mai ramas sase; trei fete si trei baieti. Am un anunt foarte important de facut. In urma cu ceva vreme, v-am promis ca la un moment dat vom avea jocuri care vor permite castigatorilor sa intre direct in finala. Vor incepe aceste jocuri. Un baiat si o fata, castigatorii acestor jocuri, vor intra direct in finala", le-a spus Dan Cruceru celor sase supravietuitori ramasi in Dominicana.

