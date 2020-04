In articol:

Ghiță cel nervos

Ghiță Balmuș este un adevărat personaj la Survivor România! Mereu pus pe harță, gata să spună adevărul lui în față celui care îl deranjerază, faimosul a intrat într-o serie de conflicte atât cu rivalii săi, cât și cu colegii din tabăra, care mereu i-au reproșat atitudinea, uneori, copilărească.

Eu când ies de aici, te tund cheală”

Sunt de notorietate certurile avute de faimos cu Elena Ionescu, care, de fiecare dată s-au lăsat cu jigniri. ”Nu îți mai suport vocea asta, parcă ai fi la menstruație. E greu să stea cineva cu tine. Îl compătimesc pe cel care se încumetă. Eu când ies de aici, te tund cheală”, a tunat Ghiță, care s-a luat și de viața personală a cântăreței. ”Mă consider rea, incomodă probabil și, de aceea, a încercat să îmi arunce la fileu că sunt singură, că de aia, am rămas cu un copil sau am fost părăsită de soțul meu, adică, niște lucruri pe care nici măcar nu le cunoaște și le dă doar ca să aibă un argumennt ca să încerce să mă intimideze, să vadă cum clachez”, a conchis Elena, care nu a rămas nici ea datoare și l-a ”alintat” pe colegul ei...”Ghițela”.

Nu am încredere în prieteniile lor, aici”

Pe de altă parte, baschetbalistul mai are un client favorit...de data aceasta în tabăra războinicilor, pe eternul său adversar Andrei Ciobanu. ”Nu cred îl el, este un tip căruia îi place să vorbească mult, să îi facă pe toți pe la spate cu strategiile lui. Nici în relația pe care o are cu Karina nu cred. Este una falsă, doar de joc„, a comentat Ghiță.

Mai mult decât atât, Ghiță de la Survivor România a lansat un atac dur la adresa războinicilor în ultimele zile. ”Nu este nici măcar unul real! Toți sunt niște fake-uri, făcuți la serie, în China. Nu am încredere în prieteniile lor afișate aici, în tabără, doar pentru a da peste nas”, a spus faimosul.