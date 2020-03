Relația apropiată dintre Grațiela Duban și Ghiță de la Survivor a dat naștere multor speculații. S-a spus că între cei doi concurenți de la show-ul din Republica Dominicană ar fi mai mult decât o simplă prietenie, mai aels după declarația emoționantă pe care a făcut-o actrița atunci când a fost nominalizată spre eliminare.

„Eu am spus că am găsit în tine o persoană cu care pot să comunic. Am un sprijin psihic în tine și la consiliu când spus, si Elena si Asiana au facut „haha”. Voi doua nu sunteti prietene? Stii ce e valabil? Eu, după atâta timp, înțeleg că în jocul ăsta nu există principii, nu exista colonă vertebrală, nu exista cuvânt, e un joc individual, ascuns sub pwerdeaua de a fi echipa”, a spus Grațiela Duban în timp ce stătea de vorbă cu Ghiță.

a spus Ghiță.

„Dacă unii oameni nu ma vor, nu o sa stau. Dacă m-ai scuipat, pe mine m-a durut si nu mai pot sa am incredere in tine, asta sunt”, a spis Grațiela Duban, dezamăgită că a dost votată de echipa Faimoșilor.

Citeste si: Survivor Romania. Reactia lui Andrei Duban dupa nominalizarea spre eliminare a sotiei sale

Ghiță, noi lămuriri despre relația cu Grațiela Duban de la Survivor

Ghiță a spus din nou că nu îl afectează ce cred cei din jur și că între el și colega lui de echipă, Grațiela Duban, s-a legat o frumoasă prietenie tocmai pentru că se asemănă.

a spus Ghiță de la Survivor.