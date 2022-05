Giani Kiriță despre senzațiile tari pe care le-a trăit în prima sa luptă de MMA: „Atunci când iei adversarul de sus, te pedepsesc” | EXCLUSIV

In articol:

Giani Kiriță a dat cărțile pe față în emisiunea „Online Story” a Cornelile Ionescu și a mărturisit că nu i-a fost frică nicio clipă de adversarul său de la gala RXF, Andi Constantin.

Giani Kiriță: „Eu am strada cu mine, m-am mai bătut.”

Lupta dintre Giani Kiriță și Andi Constantin a fost unul dintre capetele de afiș ale galei MMA a celebrităților și a livrat spectacol din plin. Fostul dinamovist și-a dominat rivalul în cușcă și a oferit publicului un final dur, în care l-a făcut knock-out pe Andi. La o săptămână de la eveniment, Giani a vorbit la rece despre cât de sigur era de victorie.

„Nu aș vrea să-i iau din merite lui Andi și nu aș vrea să creadă cei de afară că a fost o luptă ușoară. Andi s-a pregătit 4 luni de zile, este campion la fitness de vreo 5-6 ori, s-a antrenat foarte bine, mănâncă la gramaj, pentru că un campion de fitness așa face, nu bea, nu fumează...minus 14 ani! A fost cel mai echilibrat și spectaculos meci! Eu l-am ales pe Andi pentru că am vrut să dovedesc că vârsta este doar un număr și, atunci când ai o inimă de luptător, nimic nu-ți stă în cale. El n-a știut că eu n-am frică! Eu am strada cu mine, m-am mai bătut. El n-a știut că eu n-am frică de nimeni și probabil că m-a luat puțin de sus, și, atunci când iei adversarul de sus, te pedepsesc”, a declarat Giani Kiriță în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: De ce s-au despărțit Cristina Belciu de Cristian Boureanu: „E ceva ce nicio femeie nu ar trebui să accepte”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Iancu Sterp, o nouă provocare! Cine este cel care îl așteaptă în ringul de MMA? "I-a zis că el e următorul"| EXCLUSIV

Giani Kiriță: „Am spus-o că o să fiu câine turbat!”

Fost sportiv de performanță și om cu experiență în reality show-urile de supraviețuire, Giani este pregătit oricând să își activeze spiritul competitiv, lucru pe care l-a simțit, din nou, în meciul cu Andi. Chiar dacă cei doi s-au întrecut în declarații curajoase înaintea galei RXF, Giani spune acum, cu mândrie, că a băgat groaza în adversar încă din prima repriză, așa cum îi plăcea să facă și pe vremea când era „câine roșu”, și că a controlat lupta fără probleme.

„N-aș zice că a fost echilibrată. Din contră, am dominat prima repriză cap-coadă. Eu am avut toate acțiunile, eu m-am dus după el. Practic, a fugit de mine. În prima repriză trebuia să-l fac knock-out, dar nu l-am prins cu dreapta pe gard și, atunci, a fugit și a alunecat. Se uita după mine, de frică, să vadă dacă vin, că atunci când vine câinele turbat...Am spus-o că o să fiu câine turbat! În a doua repriză el a riscat, a venit la bătaie, ceea mie mi-a plăcut foarte tare! Mie îmi place bătaia, de asta am și intrat, nu să alerg eu după adversar. Sunt fair-play și sportiv...putea să mă facă și el knock-out, pentru că și eu am încasat două lovituri, dar eu, fiind mult mai tare și mult mai țeapăn, m-am dus bine, și, atunci, a venit dreapta aia și...nani! Somn ușor!”, a adăugat Giani Kiriță.