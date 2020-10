Gianluca Vacchi este în culmea fericirii! Soţia lui a născut o fetiţă: "Cea mai profundă senzaţie din întreaga mea viaţă"

Gianluca Vacchi alaturi de Sharon Fonseca [Sursa foto: Facebook]

Gianluca Vacchi a devenit tătic pentru prima dată. Soția sa, Sharon Fonseca, cu 28 de ani mai tânăra, a adus pe lume o fetiță.

In articol:

Gianluca Vacchi alaturi de Sharon Fonseca[Sursa foto: Facebook]

Sharon a dat naştere unei fetiţe perfect sănătoase, căreia i-a dat numele de Blu Jerusalema Vacchi. Excentricul milionar a fost alături de soția sa în acele momente minunate ale naşterii și a imortalizat totul. Imediat după ce s-a născut fetiţa, Gianluca Vacchi și-a anunțat și fanii și a postat pe reţelele sociale o fotografie de familie, o familie care are de acum este formată din trei membrii.

„Ea este cu noi… Sharon și cu mine suntem fericiți să anunțăm că în această dimineață fiica noastră Blu Jerusalema Vacchi s-a născut. Mulțumesc lui Dumnezeu că este sănătoasă și deja o iubim mai mult decât propriile noastre vieți.”, a scris Gianluca pe Instagram.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Postare Instagram[Sursa foto: Instagram]

„Dedic acest moment tatălui meu”

Milionarul a aștept cu nerăbdare aceste moment, de care s-a bucurat cât a putut de mult. Cu câteva zile înainte ca bebeluşul să se nască, Gianluca a făcut o postare în care a exprimat tot ce simte și unde s-a declarat complet împlinit. Mai mult, acesta a dedicat moment important din viaţa lui tatălui său, care a decedat şi nu a mai apucat să își cunoască nepoata, dar cu siguranţă ar fi fost extrem de mândru.

„Acum știu de ce am așteptat atât de mult. Viața a avut un dar special pentru mine: tu și fiica noastră. Nu am cuvinte care să explice cea mai profundă senzație din întreaga mea viață și vreau să dedic acest moment de bucurie și de viață nouă memoriei tatălui meu și sunt sigur că acum este profund mândru de femeia pe care am avut privilegiul să o aleg să merg pe această frumoasă cale. Mulțumesc Reginei mele. Fiica noastră va avea cea mai incredibilă mamă din această lume. Te iubesc”, a scris Gianluca.

Citeste si: Gianluca Vacchi are o noua iubita! Cum arata ultima cucerire a milionarului. Asemanarea cu Georgia e uluitoare!