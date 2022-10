Gică Hagi l-a cununat pe Mutu cu Alexandra Dinu! Amănunte neștiute! Cum a venit ”Regele” la eveniment și cine a răscumpărat mireasa

In articol:

Meciul orgoliilor, dar și al nașului cu al finului a reaprins fotbalul românesc. Farul și Rapid s-au întâlnit pe teren, în Giulești, pentru a demonstra cine merită să fie pe primul loc în Liga1. Totul după o săptămână nebună, în care declarațiile ambilor tehnicieni, gloriile fotbalului românesc Gică Hagi și Adrian Mutu, au învolburat apele și au lăsat loc de interpretări.

Ca o dovadă în acest sens este și răspunsul lui Gică Hagi la declarația dată la conferința de presă de Mutu cu câteva ore înainte de meci, în care se vorbea despre o presiune, în plan mental, la o asemenea întâlnire. „Hagi are un confort psihologic pe care nu-l are niciun antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine”, a spus Mutu, miercuri, înainte de începerea meciului. Replica a venit imediat și de la ”Rege”, poate mai acidă ca niciodată. „Adi a greşit din toate punctele de vedere. Eu trebuie să fac şi partea administrativă, trebuie să fiu prezent şi acolo, sunt acţionar majoritar, mă doare tot ce se întâmplă. Trebuie să am grijă de multe, munca mea e de 100 de ori mai mare decât a unui manager simplu, care stă şi semnează jucători, vrea să facă nişte puncte şi, dacă nu e bine, îşi dă demisia şi pleacă acasă. Eu nu pot să fac asta”, a comentat, iritat, Gheorghe Hagi.

În vara anului 2000, Gică Hagi i-a devenit păriinte spiritual lui Adrian Mutu

Disputa celor doi zei ai fotbalului românesc este însă doar pe teren, dincolo de el, Gheorghe Hagi și Adrian Mutu sunt prieteni, rude și oameni care se respectă cu adevărat. Este de notorietate faptul că în vara anului 2000, Gică i-a devenit părinte spiritual ”Briliantului”, pe atunci un jucător în plină ascensiune al echipei italiene Helllas Verona. Împreună cu Marilena, soția sa, Hagi l-a cununat religios pe Adrian Mutu și pe Alexandra Dinu, și ea o vedetă la vremea respectivă, prezentatoare a emisiunii Pro Motor. Ambii erau tineri, el 20 de ani, ea 19, însă iubirea lor era una puternică, deși erau doar câteva luni de cunoaștere la mijloc, și desprinsă parcă din filme siropoase.

Cum s-a îmbrăcat nașa Marilena Hagi atunci când a venit cu mirele Adi Mutu la biserică

În ziua nunții, nașul Hagi, îmbrăcat într-un costum gri petrol clasic, a condus-o la altar pe Alexandra, o mireasă superbă, în timp ce nașa Marilena a ales o rochie verde neon, cu care a atras toate privirile în momentul în care a apărut cu finul Mutu în biserică, Nunta a fost una de poveste, mediatizată puternic, și nu doar în România, ci în întreaga Europă. Cum era de așteptat a fost declarată evenimentul anului, mai ales prin numărul de invitați, atât din lumea sportului, acolo unde mirele și nașul făceau legea, cât și în zona politicului, capitol la care tatăl miresei era reprezentant, prin funcția de consul pe care o avea la Milano în perioada respectivă. Petrecerea, ținută la restaurantul de lux al unui hotel celebru, a fost si ea una de top, cu multă muzică bună, preparate culinare de fițe, udate de licori bahice fine, și, firește, condimentată cu momente speciale, cum ar fi tradiționalul furt al miresei la 12 noaptea și răscumpărarea spectaculoasă, făcută prin intermediul lui Giovani Becali.

Gică Hagi l-a botezat si pe Mario, fiul lui Adrian Mutu, doi ani mai târziu

La doi ani de la nuntă, în septembrie 2022, apărut pe lume și băiețelul cuplului Mutu-Alexandra, iar nașii lui Mario Alexandru au fost tot soții Hagi, ca o consolidare a relației dintre marii fotbaliști români! Din păcate, ”Regele” pare că nu i-a purtat noroc ”Briliantului”, fiindcă povestea de dragoste dintre Alexandra si Adrian nu a urat mult, în 2003, ea s-a terminat cu un divorț. Pro­cesul a inceput în luna iunie, iar sentinta s-a pro­nun­țat patru luni mai tirziu, prin întelegerea păr­ți­lor, de către instanta Judecatoriei Sectorului 2. În urma deciziei ju­de­ca­to­resti, fiul celor doi, Mario, a rămas în grija mamei sale, care a primit, imediat, casa din strada Dragos Vodă, acolo unde locuiau, si un au­toturism BMW X5. Tot­odata, instanta a hotarit ca fo­s­ta sotie a lui Mutu sa pri­measca lunar 2.500 de dolari pen­tru intretinerea lui Mario.

Mutu si Alexandra Dinu! ”N-am stat prea mult pe gânduri, aveam acea energie a tinereții, pe repede-înainte”

După ani de zile, "Briliantul" a acceptat să vorbească despre căsnicia pe care a avut-o cu Alexandra. "Ne-am căsătorit relativ repede. A fost, așa, o iubire fulgerătoare, de adolescenți, copii. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama ce copii eram. Cred că a venit să-mi ia un interviu și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura și restul e istorie. N-am stat prea mult pe gânduri, aveam acea energie a tinereții, pe repede-înainte. A fost o relație scurtă, cred că aproape 3 ani a ținut. Din relație a ieșit acest minunat băiat, de care suntem mândri amândoi.

Uitându-mă înapoi, cred că la acea vârstă un băiat ar trebui să-și trăiască viața. În general, la ce am trăit la viața mea, le spun celor tineri să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe. Nu toată lumea reușește să se ridice, cum am făcut eu. Sfatul meu e să fie precauți, atenți. Nu-mi aduc aminte dacă am suferit mult atunci. Nu îți e ușor după ce te desparți. Normal că am suferit, cum suferă orice puști la 21-22 de ani. După aia, bineînțeles că începi să cunoști alte fete și totul trece.", a declarat Adrian Mutu, în podcast-ul "Acasă la Măruță".

Adi Mutu a spus clar de ce nu a mers relația cu Alexandra! ”Eram amândoi tineri”

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a mai spus și de ce nu a mers căsnicia cu Alexandra. "Nu a mers din cauza tinereții. Eram amândoi tineri. Când începi să crești și să te maturizezi idealurile se schimbă, începi să privești din alt unghi și atunci încep neînțelegerile. Noi am pus capăt atunci, pentru că eram foarte tineri, eram plecați în străinătate singuri. Alexandra a rămas în Italia, și-a făcut carieră și ea, amândoi am mers pe drumuri diferite. Mă bucur că ea și mai ales eu am ajuns bine".