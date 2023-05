Gigi Becali a dat sfoară în țară că vinde echipa, însă după victoria cu Universitatea Craiova nu mai este la fel de sigur: „Acum nu știu cum să o scot la capăt”

In articol:

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal și a fixat prețul FCSB-ului după meciul pierdut pe terenul Rapidului, scor 0-1, în etapa a cincea din play-off.

Gigi Becali a primit o ofertă fabuloasă pentru cedarea clubului FCSB

Latifundiarul a primit deja o ofertă fabuloasă, care reprezintă exact suma dorită de acesta pentru cedarea echipei. Însă, după ce s-a văzut în această situație, Gigi Becali pare să nu fie prea convins că își dorește cele anunțate în ultima perioadă, să vândă clubul și să se retragă din fotbal.

Gigi Becali a anunțat că vrea să vândă clubul FCSB și să se retragă din lumea fotbalului, din pricina evenimentelor petrecute la meciul cu Rapid, 0-1, din etapa a cincea a play-off-ului. Prestația centralului Horațiu Feșnic l-a lăsat cu un gust amar pe latifundiarul din Pipera, care a declarat că nu mai vrea să facă parte din acest fenomen. Astfel, după ce a declarat cu surle și trâmbițe care este prețul de vânzare al FCSB-ului, 25 de milioane de euro, afaceristul a primit imediat și o ofertă fabuloasă: 75 de milioane de euro pentru club și baza de pregătire din Berceni.

Văzut în această situație, Becali s-a dat un pas în spate, comunicându-i potențialului cumpărător că așteaptă finalul sezonului. Totodată, în cazul în care FCSB va cuceri titlul de campioană, Gigi Becali va mări prețul clubului, de la 25 la 40 de milioane de euro. Mai mult, potrivit digisport.ro, amânarea negocierilor a fost influențată puternic și de victoria roș-albaștrilor de pe terenul celor de la Universitatea Craiova.

„La copii nu o las moștenire, asta e distrugere, o echipă de fotbal. Că numai eu am rezistat, altcineva n-a rezistat. A rezistat cineva? Nu vor să audă fetele. Să îți mai zic o chestie. Aseară au venit și turcii! Stăteau la hotel și nu i-am mai primit pe turci!

Turcii voiau și baza! Să ia și baza 50 de milioane. 75 de milioane cu bază cu tot. Dar nu m-a interesat treaba asta. Dacă intru în Liga Campionilor iau 50 de milioane. Nu e greu, dacă vrea Domnul, iese foarte ușor.

Turcii au vorbit cu un om de afaceri de aici și le-am zis să vină, atunci. Acum nu știu cum să o mai scot la capăt. Atunci era altă situația. Nu mai speram la campionat. Acum e altă situație. Să vină după ce se termină campionatul.”, a declarat Gigi Becali, citează sursa amintită anterior.

Gigi Becali [Sursa foto: Profimedia]

Giovanni Becali, despre posibila retragere a lui Gigi Becali de la FCSB: „La cum îl știu eu...”

Gigi Becali anunța cu surle și trâmbițe că se retrage din lumea fotbalului, după meciul jucat de FCSB pe terenul Rapidului. În urmă cu câteva zile, despre acest subiect a fost chestionat inclusiv Giovanni Becali, vărul latifundiarului din Pipera. Potrivit spuselor sale, Gigi nu se va retrage, însă dacă s-ar găsi o persoană care să îi ofere suma cerută, există șanse ca latifundiarul să accepte oferta, punând totul și pe seama vârstei.

„La cum îl știu eu, nu cred că se poate despărți de FCSB. Dar e și problema familiei, a fetelor, are o vârstă. Am și eu băieți care stau în față. Are două nepoate și are și el nevoie de liniște. Biserica e o chestie obligatorie pentru el. Părerea mea e că dacă e ceva care să îi ofere, într-adevăr, suma cerută, atunci probabil s-ar despărți de FCSB. E deja acolo de 20 și ceva de ani.

În situația asta, cred că e o sumă logică pe care a cerut-o. Nici exagerată, nici mică. Ce a băgat, ce își poate recupera și eu cred că și-a făcut bine calculele. ”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Surse: fanatik.ro, digisport.ro