Gigi Becali a dezvăluit cine este patronul din SuperLiga pe care îl consideră mai bun decât el: „În fața lui, da, mă predau!”

Gigi Becali a declarat că scoate la vânzare FCSB și se retrage din fotbal, însă după ce echipa sa a urcat pe locul doi în SuperLiga, la trei puncte de liderul Farul, latifundiarul pare că s-ar fi răzgândit.

De curând, Becali a vorbit despre campionat și a dezvăluit cine este patronul din SuperLiga pe care îl consideră superior lui. Iată despre cine este vorba!

Gigi Becali a declarat cine este patronul din SuperLiga pe care îl consideră mai bun decât el: „În fața lui, da, mă predau!”

Gigi Becali se află în centrul atenției după ce a făcut o serie de declarații spumoase legate de o posibilă retragere din fotbal, dar și despre ce nu i se pare corect în SuperLiga. Mai mult, latifundiarul din Pipera a declarat că după ce va vinde FCSB, va cumpăra FC Voluntari sau FC Botoșani, și va demonstra că dacă știi fotbal poți fi numărul unu cu orice echipă.

În cadrul aceleiași declarații, Gigi Becali a dezvăluit și cine este patronul din SuperLiga pe care îl consideră mai bun decât el. Este vorba despre Gică Hagi, patronul și antrenorul Farului Constanța. Despre acesta, Becali are doar cuvinte de laudă, spunând că se înclină în fața lui, pentru tot ceea ce a reușit pe parcursul vieții: „Dacă cineva dă banii, normal că o dau. Iau FC Voluntari sau FC Botoșani, pentru că de-abia așteaptă oamenii să scape de ele. În primul an iau campionatul, pentru că mă cheamă Becali. Ceilalți specialiști care se dau, văd că nu sunt capabili să se lupte la titlu.

Singurul e Hagi! În fața lui Hagi, da, mă predau. Și ca fotbalist, și ca specialist de fotbal, și economic. A făcut omul de la zero și văd că trăiește. Cum nu a trăit nimeni din fotbal. În fața lui mă înclin. În rest nu mă compar cu nimeni.”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 0-1

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 0-1, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi.

Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate! ”, a declarat Gigi Becali, după meciul FCSB- Rapid, încheiat 0-1, citează digisport.ro.

