Gigi Becali a șocat pe toată lumea! Patronul de la FCSB a spus adevărul cu subiect și predicat! ”Eu fac echipa! De ce-l mai întrebați pe Leo Strizu?”

În stiliul său efervescent și bucuros de victorie, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit, imediat după victoria roș-albaștrilor cu FC Botoșani, scor 3-2, despre situația de pe banca tehnică a vicecampioanei, una care, pare că s-a liniștit odată cu alegerea l.ui Leo Strizu ca antrenor principal.

”Nu știți cine face echipa la FCSB? Nu știți? Eu!”

Întrebat pe marginea acestei probleme, Gigi Becali a reacționat spumos. „De ce-l mai întrebați pe Leo Strizu, nu știți cine face echipa la FCSB? Nu știți? Eu! La antrenamente, cine o face? Pintilii!””, le-a spus afaceristul jurnaliștilor aflați la fața locului. „Trebuie voi, televiziunile, să cereți la Ligă să vină Pintilii la conferințele de presă de după meci. MM Stoica a vorbit la televiziuni ca să vină Pintilii la interviuri, după meciuri”, a mai completat Becali.

Mai mult, atunci când a vorbit despre clasamentul din Superligă, Becali a fost tranșant și a zis clar! ”Nu îmi este mi-e teamă, singura echipă de care mi-e frică este Farul lui Hagi, dar e greu s-o țină așa”, a vorbit Gigi, care apoi a trecut la lucrurile care îl interesează pe el cu adevărat, și anume transferurile și banii.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Edjouma. „Suma oferită de unguri e de un milion, eu am cerut mai mult”

Gigi Becali a vorbit despre mult trâmbițatul transfer al lui Edjouma, pe care, voit sau nu, patronul nu a dorit să-l introduce în teren titular, după ce reprezentanții clubului Videoton au venit să-l urmărească

”!Suma oferită de unguri e de un milion, eu am cerut mai mult. Eu știu doar că negociez cu ungurii. Ei poate or fi venit la Botoșani, ei se așteptau să joace titular Edjouma. Eu le-am transmis că nu fac echipa în funcție de vânzare de jucători. Nu sunt talcioc, la vânzare de jucători. Suma oferită de unguri e de un milion, eu am cerut mai mult. Ei spun că sunt șanse 90 la sută să se facă”, a conchis Becali.

Patronul FCSB a vorbit și despre oferta venită pentru Ianis Stoica! ”E un gunoi să îl las să plece în rate?

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit și despre oferta de 550.000 de euro avută pentru tânărul Ianis Stoica, și a mărturisit că l-a deranjat abordarea "cumpărătorilor", și anume, de a-l lua pe jucător în rate. Acesta a fost și motivul pentru care latifundiarul din Pipera a refuzat instant sî îl cedeze, chiar și sub formp de împrumut la U Cluj, așa cum anunțase pe 22 noiembrie.

”Ianis Stoica e la echipa a doua. Pentru el am primit o ofertă de 550.000 de euro. Au zis că dau banii in trei rate. Bă, sunteți nebuni? E un gunoi să îl las să plece in rate? Ce sunt, mă, găinar? Am oi, poți să mă faci cioban, dar nu găinar. Vorbim de 550.000 de euro în rate?!

Ianis e acum la echipa a doua. Sunt 8 jucători la echipa a doua, vor juca în cupă, nu băgăm titularii (n.r. e vorba despre meciul Botoșani- FCSB, în Cupă, pe 8 decembrie). Îi vom da ocazia lui Iftime să câștige și el, să bea o șampanie”, a spus Gigi Becali la Pro Arena.