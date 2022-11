Gigi Becali a uimit din nou! Ce a putut să spună despre vedeta lui, Tavi Popescu! «Spuneam ”stai tu la echipa a 2-a și pun pe altul”»

In articol:

Gigi Becali nu se dezminte! Arătat cu degetul că el ar fi cel care face echipa la FCSB, latifundiarul din Pipera a mai dat un pic apă la moară celor care îl contestă, prin declarații făcute după partida din ultima etapă din Superligă, în care formația lui a ieșit învingătoare

cu 2-0 în fața FCU Craaova prin golurile marcate de Tavi Popescu și Dawa.

În stilu-i caracteristic, Gigi Becali a vorbit despre prima echipă de la FCSB și implicarea lui, în contextul în care Mirel Rădoi, antrenorul FCU Craiova, a spus, după partidă, că a trimis patru titulari la formația a 2-a a clubului (n.r Ivan, Vătăjelu, Hanca și Mirkovic). Întrebat ce ar fi făcut într-o situație similară, omul de afaceri a fost extrem de direct. ”Spuneam ”stai tu la echipa a 2-a și pun pe altul”. Așa făceam eu. La mine nu există de ce. La mine e vorba de bani. Nu zic de Mirel. Dar pe Tavi (n.r. Octavian Popescu) nu poți să mi-l scoți. Nu ai cum. Orice ar face…”, i-a zis Gigi moderatorului Radu Naum la DigiSport.

Gigi Becali [Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea]

Gigi Becali a vorbit despre vânzarea lui Tavi Popescu! ”Banii îi iau eu!”

Gigi Becali a mai vorbit clar pe tema Tavi Popescu, și a menținut decizia de a-l ține în prima echipă, întrucât, în vizunea lui, atacantul în vârstă de 19 ani al roș-albaștrilor va fi următorul transfer, mai ales că are de gând să și vândă clubul, contra sumei de 15 milioane de euro.

Patronul vrea să îl dea separat pe fotbalistul ”bijuterie” și să păstreze banii din această afacere.

”Nu mai… Nu mai, că bat spre retragere. Adică ce înseamnă? Nu mai cheltuiesc bani, încerc să reduc cheltuielile. 150 de mii la academie nu e în regulă. 50 de mii va fi la academie. Nu poți să îți dai seama încotro merge lumea, pandemie, război…

Eu nu vreau decât banii pe care i-am dat: 9.3 milioane de dolari, când am transformat echipa atunci, când am furat echipa de la Armată, cum zice…. Am furat echipa, dar am dat bani.. Și mai vreau vreo 6 milioane, bani dați de mine. Deci vreo 15 milioane.

Dacă crește Tavi (n.r. Octavian Popescu), o dau fără Tavi. Banii pe Tavi să îi iau eu, sigur se găsește o cale juridică”, a spus Gigi Becali și la Pro Arena.

Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova [Sursa foto: Inquam Photos / Stefan Constantin]

Ce a spus Mirel Rădoi despre excluderea celor patru jucători din echipa lui

Revenind la deciziile lui Mirel Rădoi de a exclude patru jucători din lot, ei bine, tehnicianul oltean și-a și motivat gestul, lăsând de înțeles că la mijloc a fost vorba despre indisciplină! Totul s-a hotărât după meciul din Cupa României cu Ocna Mureș, încheiat 1-1, atunci când, la final, Rădoi a avut un discurs dur în care a acuzat atitudinea fotbaliștilor săi.

” Sunt patru jucători care nu au prins lotul. Pe lângă cei doi (n.r. Andrei Ivan şi Jovan Markovic), mai sunt Vînă şi Sergiu Hanca. Sunt deciziile după meciul din Cupa României (n.r. egalul cu Ocna Mureș) şi după ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu sunt accidentaţi, sunt bine, sunt deciziile mele, disciplină, program şi tot ce înseamnă la echipă ”, a spus Mirel Rădoi înainte de partida din Giulești cu Rapid.

După meci, Mirel Rădoi și-a menținut declarațiile, mai mult, a fost și mai explicit. ”Dacă voiam, îi țineam în lot. Cine se crede mai presus de regulile noastre, se înșală amarnic. Poate s-o facă, după ce nu mai sunt eu. Cât sunt eu, eu decid. Nu stau să mă rog de nimeni. Cred că toți jucătorii ar trebui să înțeleagă. Cei care n-au înțeles până acum, e doar problema lor.

Le-am atras atenția. Eu te aștept. Ai greșit o dată, îți dau și a doua șansă, pentru că și eu am fost jucător, și eu am greșit și mi s-a acordat a doua șansă. A treia șansă, îmi pare rău, trebuie să pleci. Indolența, suficiența... Eu nu stau să mă rog de niciun jucător, le explic ce au de făcut, îi cântăresc în fiecare zi. Putem să-i luăm pe fiecare să vedem că fiecare a avut șanse. N-am nimic cu niciunul dintre ei.

De Marko mă rog. Dacă am ajuns noi să ne dorim mai mult decât el, problema e la el, nu la noi. Sergiu a jucat titular când am venit. După o semi-rușine pe care am avut-o la Ocna Mureș, putea fi o rușine mai mare. Ține adversarul întruna, de parcă eram la o miuță între noi. Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era cu Nistor. Dan a știut să profite de șansă, el, nu. Îmi pare rău. Sunt excluși, vom vedea pe ce perioadă, vom decide zilele viitoare. Toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu când am vorbit de evaluare, am fost foarte serios. Am fost sincer cu toți, le-am spus ce trebuie să facă. Dacă cineva crede că din șase zile se poate antrena doar cinci, greșește. Pentru ziua aia în care nu se antrenează nu va juca și nu va face parte din grupul ăsta”, a fost declarația dură a lui Mirel Rădoi.