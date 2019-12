Gigi Becali a povestit că s-a gândit să plece defintivi din țară și chiar să renunțe la cetățenia română, după ce a fost acuzat de spălare de bani de către direcția Națională Anticorupție. S-a simți nedreptățit și a a făcut declarații dure.

„Am făcut 0, nimic, și procurorul mă acuză de spălare de bani. Îmi iau cetățenie în altă țară. Îmi iau doar drept de ședere în România. Chiar dacă nu faci nimic, nu scapi de ăștia. Sunt ca râia. Aici doar stau. Atât. Eu am donat 60 de milioane, am ajutat oameni cu dizabilități, copii, am luat vaccinuri. Când speli bani, îți rămâne și ție ceva. Mie ce mi-a rămas? Am cumpărat aparatură la spitale de stat, milioane de euro.

, a declarat Gigi Becali, potrivit Sport.ro.

Citeste si: Cum a apărut Loredana Chivu îmbrăcată într-un club din București, azi-noapte. Ținuta care i-au lăsat mască pe toți cei prezenți

Gigi Becali a decis să rămână în România

„Am vrut să îmi protejez toată familia, atunci când un procuror, un puști de vreo 30 de ani a făcut un abuz. Dacă judecătorul mi-a făcut dreptate, înseamnă că patria care îmi protejează familia e patria mea. Adică rămân în România. Am fost intrigat de mizeriile și minciunile pe care le-a scris procurorul DNA.(…) Atunci m-am răzgândit. Dar luasem decizia de a lua cetățenie dublă pentru toată familia mea”, a declarat Gigi Becali.