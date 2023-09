Gigi Becali, comportament exemplar în trafic: „I-am plătit eu reparația, 2.000 de euro, chiar dacă ea era vinovată. Eu îi umilesc pe ăia tari și îi smeresc pe ăia slabi!”

In articol:

Au apărut în spațiul public imagini cu mașina de lux a lui Gigi Becali tamponată, din spate, de un alt autoturism. La volan se afla latifundiarul din Pipera, iar în mașina din spate se afla o tânără șoferiță.

Ea este șoferița care a intrat cu mașina în autoturismul condus de Gigi Becali.

Accidentul rutier a avut loc vineri după-amiază pe o stradă din Capitală. Autoturismul lui Gigi Becali care a fost avariat valorează 500.000 de euro. Este vorba despre un Rolls-Royce Ghost Black Badge, o maşină de aproape 600 de cai putere. Se pare că incidentul a avut loc după ce șoferița nu ar fi păstrat distanța regulamentară. Conform cancan.ro, tânăra a mers speriată la mașina lui Gigi Becali în urma impactului și au schimbat câteva vorbe. Omul de afaceri nu părea deloc afectat și nici măcar nu s-a dat jos din mașină.

Cei doi șoferi ar fi rezolvat problema pe cale amiabilă. „N-a fost nimic, n-am simțit nimic eu. Din orice nimic facem zarvă?”, a spus patronul FCSB în cadrul unei emisiuni televizate.

Gigi Becali a vorbit despre un accident rutier din urmă cu trei luni

Cu ocazia accidentului rutier amintit mai sus, afaceristul și-a adus aminte de un eveniment nefericit petrecut într-o intersecție, în urmă cu trei luni.

„Treceam cu mașina...vine una...o femeie din intersecție, acum vreo 3-4 luni. A intrat în mine...pac. A început femeia...să plângă. „Ce am făcut, ce am dres?”. Tremura! Ea era ofițer. „Ce mă fac că trebuie să raportez la serviciu?”, zicea ea”, a mărturisit Gigi Becali.

Deși șoferița era vinovată pentru incidentul neplăcut, Gigi Becali a decis să ia vina asupra lui.

„I-am zis uite cum facem: nu mai știe nimeni, nici ăia de la serviciu. Am chemat eu de la mine de la palat șoferi, au luat-o, i-am dus și mașina ei la reparat la un garaj, i-am plătit eu reparația, n-am pus-o să dea niciun ban. Dacă era să chem miliția, trebuia să constate, nu? Și ea săraca...zicea cum să facem. Păi i-am dat și șofer s-o ducă acasă. Am și plătit, păi mașina ei era praf...Avea o mașină mică, m-a costat vreo 2.000 de euro reparația. Mașina mea o plătește ăsta...că am zis: lasă, mă, că mă dau că-s vinovat eu! M-am dat că sunt eu vinovatul.”, a completat Gigi Becali.

Șoferița a rămas profund uimită de gestul făcut de omul de afaceri

Patronul FCSB a transmis că șoferița a rămas mută de uimire și nu-i venea să creadă cât de mărinimos este omul de afaceri. „Ea mi-a zis: „Am auzit, domne, de dumneata, dar chiar așa?”. Păi chiar așa. La mine e ușor, eu sunt puternic. La oamenii puternici nu contează astea. De obicei, oamenii puternici îi umilesc pe ăia slabi. Eu nu fac așa. Eu îi umilesc pe ăia tari și mă smeresc cu ăia slabi. Mă aplec la ăia slabi și le pup picioarele și la ăia tari le rup capul!”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali nu pune preț pe lucrurile materiale. [Sursa foto: Arhivă]

Se pare că aceste două experiențe neplăcute, din trafic, s-au terminat cu bine pentru Gigi Becali și nu au existat victime, ci doar pagube materiale.