Gigi Becali anunță schimbări majore la FCSB, după ce a ajuns la opt sezoane fără a cuceri trofeul: „Nu are rost să ne hazardăm, ne trebuie jucători cu experiență”

FCSB a ajuns la opt sezoane fără a cuceri titlul, motiv pentru care Gigi Becali e gata să facă schimbări drastice la club.

Gigi Becali anunță schimbări majore la FCSB: „Nu are rost să ne hazardăm, ne trebuie jucători cu experiență”

Iată ce planuri are latifundiarul din Pipera!

FCSB a pierdut pentru a opta oară consecutiv titlul de campioană a României, motiv pentru care Gigi Becali a anunțat că urmează să facă schimbări majore la club. Mai exact, latifundiarul din Pipera a declarat că va renunța la aducerea la echipă a tinerilor fotbaliști în favoarea fotbaliștilor cu experiență.

„Negociem cu mai mulți jucători. Vedem, analizăm, studiem, că n-au intrat zilele în sac. Nu are rost să ne hazardăm. Ați văzut, am dat vreo 7 afară acum. Eu nu fac contracte pe 3, 4 ani. Eu fac un an plus un an, un an plus doi ani. E bun, merge mai departe cu Steaua, FCSB.

Noi nu suntem Farul, că dacă îl aveam pe Hagi nu erau probleme. Hagi îi face fotbaliști pe toți. La noi vin și în loc să crească, ei mai scad puțin. Nu mai iau jucători tineri. Am tot luat... Trebuie să iau jucători cu experiență, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. Am luat bătaie cu 2-3 de la 2-0.”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali anunță schimbări majore la FCSB [Sursa foto: Profimedia]

FCSB urmează să aducă cinci jucători: „O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și încă un atacant”

Totodată, după ratarea „la mustață” a unui nou titlu, Gigi Becali a declarat că este gata să îi aducă lui Elias Charalambous cinci noi jucători: doi fundași centrali, doi mijlocași și un atacant. În ceea ce privește identitățile jucătorilor, afaceristul s-a rezumat la a spune că aceștia sunt „mai mult de afară”.

„Nu, nu aducem șapte (n.r. jucători) că nu are rost. De ce să aducem șapte? O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și încă un atacant, deci cinci fotbaliști o să aducem. Atât...ce văd eu ca să întărim echipa.

Cinci jucători vor veni sigur. Că e posibil să vină șase, șapte… Dar cinci jucători sigur vor veni. De ce? Pentru că trebuie să luăm banii ăia 7-8 milioane care sunt în Conference League. Nu mai iau jucători tineri, am luat, uite, am luat. Acum trebuie să iau jucători cu experiență că ați văzut ce se întâmplă. Dacă nu ai experiență, mănânci bătaie 3-2 de la 2-0.

(n.r. sunt din România?) Nu, tată, mai mult de afară sunt. Păi, nu ai ce să iei din România. Spune-mi tu unul că îl iau, dar spune-mi pe cine. (n.r. Poate de la Hagi) Hagi e prea scump, nu ne permitem așa mulți bani. Când știi că unul face mai bine decât tine, mai bine nu faci cu el afaceri. Că dacă tot timpul el iese în câștig, păi înseamnă că tu nu știi bine ca el. Și eu dacă am văzut că el iese tot timpul în câștig, păi mai bine îmi văd eu de treaba mea.”, a declarat Gigi Becali, citează sursa de mai sus.

