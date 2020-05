In articol:

Gigi Becali are telefon de ultima generatie imbracat in aur.

Patronul echipei de fotbal FCSB se poate lauda cu un telefon mobil de mare fita. Becali a fost surprins recent de paparazzi vorbind la un iPhone XS imbracat in aur de 24 de karate. Jurnalistii de la cancan.ro au aflat cati bani ar fi scos din buzunar Gigi Becali pentru bijuteria de telefon mobil de ultima generatie. Potrivit site-urilor de profil, un astfel de gadget "bijuterie" de lux costa aproximativ 2.500 de euro.

Gigi Becali si-a cumparat iPhone cu carcasa de aur de 24 de karate. Cat costa telefonul mobil de fite

In ultima perioada, latifundiarul a devenit tot mai extravagant. Spune ca nu il mai intereseaza afacerile si ca prefera sa se concentreze pe viata spirituala si fotbal, insa face fel si fel de "arogante" in materie de shopping. Are nu doar un telefon mobil cu carcasa de aur de 24 de karate in valoare de 2.500 de euro, ci poarta si sneakersi de fite, de la Versace, al caror pret este de aproximativ 1.200 de euro.

Gigi Becali nu respecta regulile impuse in pandemie: "Ma duc la biserica si masca mea e Sfanta Liturghie"

Gigi Becali sfideaza regulile si recunoaste ca nu se teme de coronavirus.

„Păi ce, evit eu ceva? Crezi că mie mi-a fost frică de vreun coronavirus? Port eu vreo mască sau ceva? Mă duc la Biserică și masca mea e Sfânta Liturghie! Cine poate să mă atingă? Mă duc în fiecare dimineață, la ora 8, la Sfânta Liturghie. Poate să mă atingă corona pe mine? Ce corona? Nici 17 miliarde de corona! Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie, împărtășanie, spovedanie… Mă apară Hristos și îngerul de la Sfântul Botez”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.

