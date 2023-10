Gigi Becali, declarație emoționantă despre soția lui, Luminița: „Decât să moară nevasta mea, mai bine să mor eu!” | VIDEO

In articol:

Gigi Becali a fost dintotdeauna un familist convins, iar Dumnezeu și familia sunt cele mai importante lucruri pentru afacerist. De data aceasta, patronul FCSB a făcut o declarație emoționantă despre soția sa. Latifundiarul din Pipera a ajuns viral pe TikTok cu un pasaj dintr-un clip video în care vorbește extrem de frumos despre partenera sa de viață.

Afaceristul, în vârstă de 64 de ani, este un om cu credință, dar și un bărbat și un tată iubitor. Patronul FCSB și soția sa, Luminița Becali, s-au căsătorit în anul 1994.

„Eu pe nevasta mea o iubesc...că spun unii, domne, cutare. Eu, de exemplu, dacă e să moară nevastă-mea, mai bine să mor eu! Ce? Să trăiască nevasta mea pentru copiii mei. Eu o iubesc pe nevasta mea. Cum zice Hristos, eu îmi iubesc femeia, dar eu știu așa...Capul meu e Hristos și eu sunt capul femeii mele. Hristos și-a dat viața pentru biserică și eu trebuie să-mi dau viața pentru femeie!”, a spus mândru Gigi Becali.

Gigi Becali este un familist convins

Omul de afaceri avea 26 de ani, iar soția sa avea 14 ani atunci când s-au cunoscut. După cum spunea latifundiarul din Pipera, căsătoria dintre ei a fost aranjată încă de la naștere, potrivit unei tradiții vechi, pe care doar puține familii o mai respectă.

„O ştiu de când avea 14 ani, pentru că bunicii noştri trăiau în aceeaşi casă. Suntem veri de gradul al treilea. Eu nu prea povestesc d-astea, sunt lucruri personale, e vorba de tradiție. Bunicii noştri au stat în aceeaşi casă, familiile noastre se cunosc bine. Pe mine mă interesează familia, asta e cel mai important, tot ce îţi rămâne, familia şi copiii”, a dezvăluit Gigi Becali despre soția sa.

Gigi Becali are trei fete. [Sursa foto: Arhivă]

Câți copii are Gigi Becali?!

Gigi Becali și soția sa au împreună trei fete: Teodora (27 de ani), Alexandra (26 de ani) și Cristina (21 de ani).

Afaceristul le va lăsa o avere uriașă celor trei fiice ale sale. Milionarul le-a oferit și libertate fiicelor sale, însă are o singură pretenție de la ele și anume: aceea de a merge la biserică.

Gigi Becali și soția sa sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani. [Sursa foto: Arhivă]

„Eu mi-am lăsat fetele libere, le-am dat o educație, le-am spus biserica e biserică. Mă rog la Maica Domnului să-mi ajute fetele. Am vrut să am gineri frumoși și mă bucur că am ginere frumos. Singurul lucru care a contat și l-am spus: băi, să întrebați, crezi în Dumnezeu? Că pe celelalte le ducem noi, ca familie, dar vezi dacă crede, că dacă nu crede, pe ăla nu poți să-l mai îndrepți. În rest le-am lăsat libere să-și aleagă ceea ce vor ele.", a declarat Gigi Becali pentru Theo Show.