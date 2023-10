Gigi Becali, discurs dur la adresat atacanților săi: „Miculescu și Compagno dorm pe teren, Tavi Popescu gâdilă mingea!”

In articol:

Imediat după partida de pe Arena Națională, patronul „roș-albaștrilor” a declarat că are mare nevoie de un atacant „adevărat”, declarând că echipa sa nu are un atacant complet, dat fiind faptul că Andrea Compagno nu mai câștigă dueluri, calitate care-l recomanda, iar Octavian Popescu este foarte slab din punct de vedere fizic pentru a duce la bun sfârșit acest rol în linia

Gigi Becali, discurs dur la adresat atacanților săi

ofensivă.

Pe lângă cei doi amintiți anterior, a fost luat la ochi și David Miculescu, evidențiind despre fotbalistul transferat de la UTA Arad că doarme pe teren.

„Mie mi s-a părut că am avut 4-5 ocazii mari de a marca. Noi nu ne-am propus posesia, dar am avut multe ocazii de a marca, încă 5 ocazii. A fost invenția lui Nistor și invenția cu cornerul ăsta bătut de Nistor și Mitrea la finalizare.

Aici e problema că nu avem voie. Noi trebuie să luăm în calcul și ghinionul dacă suntem echipă mare, pentru că trebuia să marcăm.

Și schimbările… avem doi jucători care au dormit pe teren: Miculescu și Compagno. Au intrat și n-am văzut de la ei nimic. Nu e nicio problemă, suntem pe primul loc, nu e înfrângere, dar trebuie să facem mici retușuri, să ne dăm seama de jucătorii care trebuie să joace, cei care nu trebuie să joace.

Dawa nu m-a supărat, așa a fost decizia ca să-l vadă și pe Lixandru. Ovidiu Popescu a înțeles că e mare fotbalist și stă numai în față. Tavi Popescu el crede că e fotbal la sală, gâdilă mingea” a declarat Gigi Becali în finalul partidei de pe Arena Națională.

FCSB - „U” Cluj 2-2 [Sursa foto: Instagram FCSB]

Un nouă „săgeată” trimisă Gigi Becali la adresa giuleștenilor

Deși Rapid se apropie amenințator în clasamentul Superligii României, latifundiarul din Pipera anulează orice șansă a giuleștenilor la titlu, chiar și cu ajutor din partea arbitrilor. Singurele amenințari după părerea afaceristului sunt CFR Cluj și Universitatea Craiova.

„Eu am auzit, dar nu m-am uitat. Eu mă uit la Craiova și la CFR. Nu mă mai uit la celelalte, nici la Rapid, nici la Farul. Nu mai spun de ce. Consider că astea sunt contracandidate și gata. La Gică nu mă uit, pentru că e nașul meu și nu vreau să fiu împotriva lui. Dacă e să fie, nu vreau să concurez cu nașul meu. Dacă e să ia el, să ia el. Dacă nu, să iau eu la diferență mare de puncte. Cu noi nu au cum. Mă interesează doar CFR și Craiova.

Mi-a zis Mihai (n.r- Stoica) că trebuia să-i bată, dar i-am zis că nu mă interesează, n-are cum... nu e o echipă valoroasă, care să-și poată reveni în orice moment, cum e Craiova. Are relație bune cu Federația, dar nu pot câștiga arbitrii un campionat când e diferență mare de valoare.

Are prietenie mai mare Rapid cu Federația decât CFR. CFR nu cred că mai are, are doar niște rădăcini vechi, numai Istvani. Au legătura de sânge, de ungurime, pentru că stau în Cluj. Ceilalți arbitrii nu sunt cu CFR”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.