Gigi Becali, protagonistul unui episod incredibil dupa ce a pierdut la barbut bijuteriile de aur pe care le purta. Se intampla in 1990, iar intamplarea a fost povestita de Cristian Rizea, fostul deputat PSD, in cartea sa, "Spovedania lui Rizea".

"Am avut ocazia să-l cunosc pe Gigi chiar în 1989, la celebrul club Paradis din Jupiter, și am fost de față chiar și în 1990, la barul Internațional din Olimp, înainte cu o zi de nunta lui Hagi cu prima sa soție, Leni Celnicu. Gigi, poreclit pe atunci 'Țânțarul', se ruga punându-se chiar în genunchi în fața lui Adrian Motoi, zis 'Cioacă', un jucător celebru de jocuri de noroc, să-i dea înapoi 'acaretele' pierdute la barbut, pentru că nu voia ca Hagi, căruia îi jurase că nu va mai juca astfel de jocuri, să-l vadă cumva fără brățările și lanțurile de aur pe care Gigi le purta. Asta fusese condiția pusă de Hagi, iar Gigi făcea orice ca să nu-l supere, mai ales că Gică tocmai semnase cu Real Madrid", scrie Cristian Rizea in carte.

Gigi Becali s-a rugat in genunchi: "Ii jurase lui Hagi ca nu va mai juca barbut"

"Mi-aduc aminte că după nunta care a avut loc la restaurantul Miorița din Mamaia și înainte să plece la noua sa echipă, Hagi i-a făcut cadou lui Gigi Mercedesul, model 190, pe care îl avea atunci adus din străinătate, cu care făcea furori în București și pe litoral.

continua fostul deputat PSD.

sursa foto: Mediafax Foto