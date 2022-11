Gigi Becali intervine în scandalul în care este implicat părintele Calistrat. Cum cataloghează afaceristul reacția preotului: "Îl ştiau că e iute la mânie, s-au dus şi l-au instigat"

In articol:

Acuzațiile de agresivitate, aduse părintelui Calistrat, au ajuns și la urechile lui Gigi Becali. Afaceristul a văzut imaginile devenite virale, cu preotul și cele două enoriașe și a avut o primă reacție în acest caz.

Citește și: Imagini controversate de la Mănăstirea unde părintele Calistrat a lovit o femeie. Călugăr, surprins în timp ce sărută pe obraz o enoriașă, chiar în fața altarului: „Apropierea pare nepermis de mare”

Gigi Becali, despre acuzațiile aduse părintelui Calistrat: "Dacă femeile alea îl ştiau că e iute la mânie, s-au dus şi l-au instigat"

Gigi Becali susține că părintele Calistrat nu a dat dovadă de prea multă smerenie, în scandalul în care a fost implicat. Latifundiarul din Pipera crede că această situație, cu care bărbatul se confruntă în prezent, reprezintă o încercare, din care preotul are multe de învățat: "Este o operaţiune pe care Dumnezeu a permis-o. Nu e treaba mea să-l judec pe părinte, că e un foarte bun teolog şi îmi place de el. Dar trebuie să ştie că s-a permis asta pentru smerenie, pentru că are nevoie de smerenie la toată teologia pe care o are şi la toată trăirea, şi la toată lucrarea pe care o face. Dacă-i spune Calistrat femeii ăleia că să-ţi dea Dumnezeu ţie ce mi-ai făcut mie… păi un duhovnic zice să te ierte Dumnezeu. Asta este răzbunare, nu e lucru duhovnicesc.

Citeste si: ”Regretă mult și este marcat de această întâmplare.” Mesajul publicat de logodnica lui Culiță Sterp, după ce cântărețul a fost plasat sub control judiciar- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

Părintele Calistrat [Sursa foto: Captură YouTube]

Eu l-am văzut cum vorbeşte, este tobă de teologie, dar asta nu înseamnă acum că părintele trebuie să ne dorească nouă ce blestemăm noi sau dacă greşim ceva, ne dă părintele cu ceva în cap. În cazul lui Calistrat, dacă femeile alea îl ştiau că e iute la mânie, s-au dus şi l-au instigat. Dacă părintele Calistrat era cu capul în jos şi nu vorbea cu jargoane, păi ele nu se duceau la el, că ştiau că dacă îi bagă piedică, o să le zică: Ei, copiii tatii… Şi plecau mai departe. Dar ele ştiau că o să le dea o palmă. Păi dacă vede Patriarhul că el spune să dea Dumnezeu ce mi-ai dorit, îl ia la anchetă.", a declarat Gigi Becali, pentru romaniatv.net.

Citește și: Părintele Calistrat, pedepsit după ce a lovit o enoriașă chiar în curtea mănăstirii: „O astfel de situaţie produce multă durere şi întristare”

Afaceristul a comentat și situația părintelui Visarion Alexa, care este cercetat în acest moment pentru agresiune sexuală: "A căzut, să se ridice şi să slujească iar. Nu e înscenare, hai să vedem adevărul. Ne-a făcut un mare bine femeia aia, pentru că o să le fie frică la alții să mai facă ce făcea Visarion. Nu-l judec, că sunt şi ei oameni şi cad. Se mai întâmplă, că sunt bărbaţi.", a mai spus Gigi Becali, pentru sursa citată.

Gigi Becali [Sursa foto: Captură YouTube]