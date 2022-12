Gigi Becali nu se mai dă cu parfum! Este uluitor ce le face latifundiarul angajaților care se parfumează în preajma sa: „Dacă miroase cineva pe la palat și-l simt...”

In articol:

Recent, în cadrul unui interviu, Gigi Becali a dezvăluit că nu mai folosește parfum de ceva timp, motivându-și astfel și decizia. Latifundiarul susține că a citit ”Paza celor cinci simțuri”, de unde a aflat ce se întâmplă, de fapt, cu bărbații care se parfumează, mai precis că se ”afemeiază”.

Ei bine, din acel moment, latifundiarul nu a mai stat o secundă pe gânduri, așa că a aruncat la gunoi toate parfumurile pe care le avea.

„Eu am citit „Paza celor cinci simțuri” care spune că parfumul afemeiază pe bărbat, pentru că sufletul ia pe interior ce are pe exterior. Așa te afemeiază parfumul. Bărbăția este un atribut: și femeia trebuie să aibă bărbăție, dar se afemeiază prin ce poartă pe exterior: ce haine poartă, cu ce parfum se dă. Așa se afemeiază sufletul, dar sufletul trebuie să fie tare, să fie bărbătesc. De-asta am aruncat toate parfumurile, nu mai am nimica, gata […] M-am gândit așa: ma afemeiază pe mine parfumul? Le-am luat și le-am aruncat pe toate la coș. Nu mai am nimic, nici un parfum. Păi dacă mă afemeiază pe mine… Mi-a dat Dumnezeu dar, că după ce le-am aruncat, nu mai tânjesc după ele. Eu m-am abținut de la ceva ce nu mai voiam.”, a declarat Gigi Becali, pentru un post TV.

Ce se întâmplă cu angajații lui Becali care miros a parfum

De asemenea, nu doar el a ales să renunțe la parfum, ci și angajații săi, aceștia fiind nevoiți să renunțe la mirosurile îmbietoare în preajma lui Gigi Becali.

Tot latifundiarul a fost cel care a dezvăluit ce le face celor care miros a parfum: „ Eu acum dacă miroase cineva pe la palat și-l simt, întreb cine e și-l trimit acasă să se schimbe: ‘Hai pleacă, ieși afară’. Sau o femeie care miroase a parfum prea tare… Ea, femeia, prin parfum te atrage că are afrodisiace. Mie îmi vine să vomit dacă miros. Eu nu suport parfumul, ăsta e dar de la Dumnezeu”, a mai spus acesta.

Gigi Becali [Sursa foto: Instagram]