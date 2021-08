Gigi Becali, operat de urgență! Cum se simte acum Latifundiarul din Pipera: „O operație cam grea...”

Gigi Becali [Sursa foto: MediaFax Foto] 23:46, aug 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Gigi Becali a fost operat de urgență din cauza unor dureri insuportabile pe care le acuza de ceva timp. Latifundiarul din Pipera s-a confruntat cu o ruptură de tendon, iar durerile din ultima perioadă nu i-au mai dat pace, astfel că Gigi Becali a ajuns pe masa de operație.

În prezent, patronul FCSB are mâna imobilizată într-o proteză.

“ M-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stânga am făcut operație la tendon. Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat. ” a declarat Gigi Becali într-un interviu.

Gigi Becali merge să sfințească locurile prin care se plimnă membrii LGBT

Omul de afaceri a mai declarat că mâine, în ziua de duminică în care se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, se va afla alături de preoți și va parcurge drumul pe care comunitatea LGBT îl va face.

“ Ceea ce fac ei e problema lor, nu le pun nicio vină. Oamenii ăștia nu fac ei ceea ce fac. Lor li se spune, demonii îi îndrumă să facă ceea ce fac. E problema lor, noi trebuie să ne facem datoria.

Eu am decis că mâine, după ce merg la Patriarhie la slujbă, la ora 12.30 ne întâlnim cu preoți, monarhi pe Calea Victoriei ca să sfințim locul. Va fi o sfințire. Vor sfinți cu apă sfințită, cu icoane și cruci. Vom sfinți toate locurile. Avem obligația ca fiecare centimetru pătrat unde au călcat acești oameni și au lăsat demoni să fie curățat. Asta este datoria noastră. Vom face asta de la 12.30. Vom face același traseu parcurs de ei .” a mai adăugat patronul FCSB.