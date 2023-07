Gigi Becali revoltat de trimiterea lui Florinel Coman pe bancă: „Păi cum să schimbi pe cel mai bun jucător?”

In articol:

Extrema stângă a „roș-albaștrilor” a fost înlocuită la pauză de antrenorul cipriot, Elias Charalambous

Florinel Coman a fost titular în prima etapă a Superligii împotriva clubului patronat de Adrian Mititelu. Atacantul s-a remarcat printr-o pasă de gol în minutul ‘8 pentru David Miculescu. În minutul ’15, arbitrul Radu Petrescu dictează lovitură de la punctul cu var pentru steliști în urma unei intervenții neregulamentare a portarului Popa asupra lui Florinel Coman. „ Mbappé de Romania ” a transformă scorul în 0-2 în favoarea oaspeților, trimițând puternic pe centrul porții.

Florinel Coman a fost schimbat la pauză, Andrei Cordea luându-i locul. La finalul partidei, a declarat la flash-interviu că a resimțit o durere în zona coastei, iar la sfatul doctorului a decis să părăsească terenul. Vorbele sale nu l-au convins pe Ilie Dumitrescu.

„ Am simțit o durere la spate, sper ca în două zile să fiu ok. Am vorbit cu Elias și i-am spus că ar fi mai ok să ies”, a explicat winger-ul.

Citește și: „Îl felicit pe Gigi! Așa trebuie să fie un conducător!” Sorin Cârțu, fostul președinte al Universității Craiova, susține inițiativa lui Gigi Becali privind eliminarea regulii U21

Ilie Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]

Ilie Dumitrescu intervine: „Se vedea pe fața lui”

Ilie Dumitrescu, fostul jucător retras din activitate al Stelei și actual analist sportiv, aflat în platoul Digi Sport, dă cărțile pe față.

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: „Parcă au fost chemați”. Familia care a murit zdrobită de tren mergea spre râul Siret, la picnic. Ce spun rudele- stirileprotv.ro

”Penalty-ul a fost făcut în minutul 17. A avut o problemă la căzătură acolo Coman și a mai jucat vreo 30 de minute (n.r. râde). E delicat, el ce să spună? Se vedea pe fața lui. Eu nu cred că a avut ceva. Dacă știe și tratamentul că în două zile este gata…

El este un profesionist și îmi pare rău. În perioada asta trebuie să le dai jucătorilor 65-70 de minute, pentru a intra în ritm”, a spus Ilie Dumitrescu.

Citește și: Ce echipă ar putea antrena Nicolae Dică, după ce a demisionat de la CS Mioveni? Dănuț Lupu dă verdictul!

Ilie Dumitrescu atac direct la adresa lui Gigi Becali încă din prima etapă a Superligii: „Cred că și aici se gândește Gigi”

Încă din prima etapă a campionatului, legenda roș-albastră nu ezită să intre în clinci cu patronul FCSB. Ilie Dumitrescu insinuează că Malcom Edjouma nu are calități de atacant.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea. Ce a făcut la scurt timp după ce a anunțat separarea de actor- radioimpuls.ro

”Cred că și aici se gândește Gigi, dar Edjouma n-are nicio treabă cu poziția de atacant. El a marcat golul din poziția de inter, el vine foarte bine din linia a doua la finalizare.

FCSB n-a mai arătat la fel de bine în repriza a doua. Jucătorul serii a fost Olaru. Coman, la fel, bun, am informații că se pregătește foarte bine. Arată ca un profesionist desăvârșit.

Sunt jucători buni pe bancă. Edjouma a intrat și a dat un gol. Mă uitam la Cordea, care are calitate, e jucător care face și faza defensivă. E un jucător care făcea diferența la FCSB. Mi-a plăcut demarcarea lui Edjouma, Gigi o să creadă că are demarcare de atacant”, a mai spus Ilie Dumitrescu.