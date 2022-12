Gigi Becali rostește zilnic câteva rugăciuni simple! Latifundiarul din Pipera are câteva sfaturi pentru credincioșii din țara noastră: „Noi trebuie să cerem numai pâinea cea de toate zilele, ca în Tatăl Nostru”

In articol:

Gigi Becali este, așa cum știe toată lumea, o persoană foarte credincioasă. Cu frica lui Dumnezeu, latifundiarul spune că se roagă în fiecare zi, și că tot ce a realizat în viață a fost pentru că divinitatea i-a îngăduit acest lucru.

Acum, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, Becali le-a oferit un îndemn tuturor credincioșilor din țara noastră.

Gigi Becali [Sursa foto: Captură foto]

Gigi Becali are o relație specială cu Dumnezeu: „Companiile mele nu sunt decât preoți, călugări și călugărițe”

Extrem de apropiat de biserică, de Dumnezeu și de dogma creștin-ortodoxă, Gigi Becali a profitat de Crăciun pentru a se ruga și mai mult și, bineînțeles, pentru a participa la slujbele speciale din această perioadă.

Așa cum a mai făcut de multe ori până acum, latifundiarul nu s-a sfiit să vorbească deschis despre modul în care se roagă. De asemenea, acesta a mărturisit că s-a refugiat oarecum printre fețe bisericești.

Fiindcă Becali nu uită niciodată de rugăciune, același lucru îi îndeamnă și pe români să facă, pentru ca cererile lor să fie ascultate.

„Vreau să fac mărturisire în zilele astea sfinte. Eu nu mai am companii... companiile mele nu sunt decât de preoți, călugări și călugărițe... rar oameni cu care mai stau. Dacă ai greutăți biserică, biserică, biserică, biserică! Maica Domnului ajută-mi, Hristos, Hristos, Hristos și se rezolvă! Ochii Domnului spre cei drepți privesc și urechea Lui la rugăciunea lor. Fața Lui spre cei păcătoși, ca să piară pe moștenirea lor. Păi dacă ochii Domnului și urechea Lui e pe rugăciune, păi țipă să te asculte Dumnezeu, că nu trebuie să țipi acuma cu gura, ci cu inima.Să picure sânge în inima ta și să asculte Dumnezeu rugăciunea. Că inima smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Dumnezeu ascultă rugăciunea și împlinește! Desfătează-te în Domnul și împlinește dreptatea Lui și va împlini El toate cele inimii tale. Adică ești bolnav? Maica Domnului fă-mă bine, Iisuse Hristoase și el va împlini. Că noi trebuie să cerem numai pâinea cea de toate zilele, ca în Tatăl Nostru. Asta putem și avem noi voie să cerem. Dar el știe cererea inimi tale. El știe mai bine și face de o mie de ori mai bine decât ce vrei tu.

Când am intrat în pușcărie, nu aveam nevoie de bani. Mi-a dat Dumnezeu atâta avere, pentru că nu l-am mâniat. Eu am acceptat pușcăria. Am zis: <<Doamne, spre mânturie mi-ai dat-o, ca să mă mântuieşti. Am acceptat suferința cu dragoste. E greu să-ți ia cineva libertatea. Am acceptat pușcăria pentru că e de la Dumnezeu și e spre binele meu. Dumnezeu știe mai bine decât noi ce e bine”, a explicat Gigi Becali, pentru antena3.ro.

Gigi Becali, mai sincer ca niciodată în privința rugilor pe care i le înalță lui Dumnezeu. [Sursa foto: Captură foto]