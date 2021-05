Gigi Becali se declară împotriva vaccinului anti-COVID! Patronul FCSB nici nu vrea să audă de imunizare: „Nici dacă vine unul cu pistolul și zice...”

In articol:

Latifundiarul din Pipera a luat o decizie în ceea ce privește imunizarea împotriva virusului care a îngenuncheat o lume întreagă. Gigi Becali spune clar și răspicat că el nu are de gând să se imunizeze cu niciunul dintre serurile anti-COVID disponibile.

Acesta a mai adăugat că nici dacă ar fi amenințat cu moartea tot nu s-ar inocula.

De asemenea, cu mult înainte de Paște, pe când se vehicula că România ar mai putea intra într-o carantină națională chiar în perioada în care ar fi avut loc noaptea de Înviere, patronul FCSB era determinat să treacă peste orice lege pentru a participa la slujbă. Acum, nici nu vrea să audă de vaccinare. Iată ce spune despre posibilitatea de a se imuniza.

Gigi Becali nu vrea să se vaccineze

Milionarul din Pipera nu este convins de serurile cu care s-au imunizat deja 5.408.309 de

români. El spune că nici dacă ar fi amenințat de cineva cu pistolul tot nu s-ar vaccina. Mai mult, acesta ar prefera să fie împușcat decât să se imunizeze anti-COVID.

„Vaccinul nu îl fac nici dacă acum vine unul aici cu serul și aici unul cu pistolul și zice: băi eu acum o să apăs pe trăgaci: Apasă, mă, pe trăgaci, nu îmi pune niciun vaccin mie, mă! Dacă am trăit până la vârsta asta și acuma m-am apropiat de Hristos, pentru ce eu să pierd eu viața mea? Păi o să spuneți, stai, domnule, că n-are nicio legătură. Păi are legătură științifică, că e științific aici… aaa, bate câmpii Becali. Nu bate câmpii Becali.

Fiecare face ce vrea, păi nu? Eu nu le spun la oameni să nu facă. M-ai întrebat dacă fac și eu am spus așa: Aici vaccinul și aici pistolul. Trage glonț, nu mă vaccinez, ce am făcut eu rău în asta? Am făcut eu campanie împotriva vaccinării? Am spus ce fac eu”, a declarat Gigi Becali la un post de televiziune.

Câte persoane s-au vaccinat în România

Campania de vaccinare în țara noastră a debutat pe 27 decembrie, iar până în prezent 5.408.309 de oameni s-au inoculat cu serurile disponibile în România. 4.334.994 au fost imunizate cu Pfizer/ Biontech, 476.076 cu serul de la Moderna, iar 597.239 cu vaccinul produs de Astra Zeneca.

În ultimele 24 de ore, în total, s-au imunizat anti-COVID 66.567 de români. Dintre aceștia 55.463 au fost vaccinați cu Pfizer/ Biontech, 5.746 cu Moderna, iar 5.358 cu Astra Zeneca.