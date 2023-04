Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 1-0! Cine va fi noul șef la FCSB: „El va comanda totul!”

In articol:

Rapid a învins FCSB-ul, scor 1-0, în etapa cu numărul cinci din play-off-ul SuperLigii. La doar o zi de la confruntare, Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, fiind dezamăgit de arbitraj.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 1-0, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, potrivit digisport.ro, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi. Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali, citează sursa amintită mai sus.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 1-0 [Sursa foto: Profimedia]

Cine va fi noul șef al FCSB-ului: „El va comanda totul!”

După ce a șocat întreaga Românie cu vestea că se retrage din fotbal, Gigi Becali a anunțat și cine se va ocupa în continuare de club. Conform spuselor sale, acțiunile vor ajunge la sora lui, întrucât niciuna dintre fiicele sale nu au dorit să le dețină. Mai mult, latifundiarul a declarat că Mihai Stoica, actual manager general la FCSB, va conduce clubul din poziția de președinte al Consiliului de Administrație.

„MM o să fie președintele Consiliului de Administrație, o să fie omul meu de bază. El va coordona totul. Nici schimbările nu mă mai interesează, nu mă mai bag. La revedere, băi, Burleanu! Spală-te pe cap și cu Vassaras, și cu Feșnic!

Nu se schimbă nimic la jucători, banii și-i iau, o să fie MM. Echipa o dau la cineva din familie, care are bani. Gata, nimic nu mai transfer. Ei se vor consulta cu mine doar ca să scot banii.

Să vedem ce o să fac cu acțiunile. Mi-au zis fetele că nu vor să aibă acțiuni la Steaua (n.r. – FCSB). Nu știu ce să fac! O să le pun pe numele lu’ sor-mea. Nici la meciuri nu mă mai uit, o să stau în biserică și îl întreb pe MM care e rezultatul.”, a adăugat Gigi Becali.

Sursa: digisport.ro