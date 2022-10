Gigi Becali şi-a criticat dur preferatul. Pe cine a lăudat, după victoria cu Sepsi

In articol:

FCSB a reuşit să câştige în premieră la Sfântu Gheorghe, după un meci în care covăsnenii au ratat un penalty, dar şi alte ocazii mari. Gigi Becali a comentat în stitlul său caracteristic prestaţia echipei din meciul cu Sepsi.

Gigi Becali a prins curaj după Sepsi- FCSB

Printre remarcaţii patronului s-a numărat italianul Compagno, care a înscris din penalty unicul gol al meciului.

Andrea Compagno a marcat din penalty unicul gol al confruntării dintre Sepsi şi FCSB, dar adevăratul erou a fost Ştefan Târnovanu. Portarul roş-albaştrilor a apărat penalty-ul din prima repriză al lui Tudorie şi şi-a mai salvat echipa în câteva rânduri, cu nişte parade excepţionale. FCSB s-a impus cu 1-0 şi a urcat pentru prima dată în acest sezon pe loc de play-off.

"Sunt bucuros, am urcat pe locul 6 și avem perspective bune. Spunea cineva că dacă nu era Târnovanu... Bine, bă, atunci îl scoatem și jucăm fără portar. E prea tânăr acum ca să îl vindem. E sub 21, poți face ce vrei cu jucătorii de câmp", a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Becali şi-a ales favoriţii după succesul de la Sfântul Gheorghe. "Mi-au plăcut Pantea și Comapagno. Orice minge a avut, a făcut ceva cu ea. Chiar și Crețu și-a revenit. Compagno și-a scos deja banii. Dacă era alt jucător în locul lui, nu mai câștigam meciurile. El ne-a salvat vreo 3 meciuri!", a mai spus Gigi Becali.

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Jucătorii nu au scăpat de criticile lui Gigi Becali

Aşa cum ne-a obişntuit, Gigi Becali i-a desemnat şi pe jucătorii care l-au impresionat cel mai puţin, iar unul dintre ei este chiar unul dintre favoriţii săi, Malcom Edjouma. "M-a dezamăgit Coman, dar și Edjouma. Malcom era favoritul meu, dar noi jucam în 10 oameni azi. El încurca echipa, le zicea lor să vină să o ia, că el nu vrea să paseze. Și acum am încredere în el, dar trebuie să știe că nu se joacă așa fotbal. În meciurile tari, cu OSK, trebuie să fii atent", a mai spus patronul lui FCSB la Prima Sport.

Introdus pe teren în repriza a doua, David Miculescu nu a scăpat nici el de criticile patronului. Atacantul a fost adus în vară de la UTA, pentru 1,7 milioane de euro. "Uite, aici nu mi-a plăcut de exemplu de ăsta, de David. Bă, am dat milioane pe tine. În situația asta produci gol! Ori mai intri puțin, pasezi și se dă gol, ori intri în careu, driblezi și înscrii tu. Îl faci spre dreapta și șutezi! Sau pasezi! Cum să dai la poartă aiurea, așa, pasă la portar...

Am încredere în continuare pentru că e încă copil, nu l-am luat să rupă norii acum. Are fizic frumos, are calitate cât de cât. L-am luat ca investiție, să iau bani pe el. El va fi bun, e băiat deștept și muncește foarte mult, aleargă mult, nu este leneș", a încheiat Becali.