Gigi Becali este unul dintre ceimai bogați oameni din România și este cunoscut pentru dărnicia de care a datdovadă de fiecare dată. Latifundiarul din Pipera a ajutat mulți oameni, iar adunările din faa casei sale ăn care el dădea bani cerșetorilor sunt celebre. Însă, ajuns la o vârstă, Gigi Becali spune că vrea să se distanțeze de viața publică, nu mai vrea să facă acte de caritate.

Gigi Becali se retrage din viața publică

Gigi Becali accepta cu mare bucurie să dea declarații de presă în vila sa din Pipera în urmă cu mai mulți ani. Ba mai mult, nu-l deranja atunci când jurnaliștii veneau după el la biserică. Însă de la o vreme Gigi Becali s-a retras puțin câte puțin din viața publică, iar acum a oferit primele declarații despre decizia lui.

Contactat de jurnaliștii Cancan, Gigi Becali a spus că a renunțat să se mai uite la televizor și că ar vrea să nu mai fie contactat pentru declarații.

„Tată, vă rog din suflet să mă lăsați. Presa a ajuns rău de tot și eu prefer să stau deoparte. Am renunțat până și la televizor, nu mai am. Pentru că sunt scârbit de tot. Cine sunt eu, să salvez lumea? Pe mine mă știu 22 milioane de români. Nu le pot rezolva problemele tuturor. Am dat «block» tuturor ziariștilor. Vreau să-mi trăiesc viața în liniște. Voi sunteți ultimii cu care mai vorbesc. Vă rog să uitați de mine. Gigi Becali nu mai vă face vouă subiecte. Regret că ajung să anunț prin telefon. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am renunțat la televizor, habar nu am ce se mai petrece”, a declarat Gigi Becali pentru Cancan.