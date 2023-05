Gigi Becali vrea să cumpere altă echipă după ce vinde FCSB-ul: „Devin campion în primul an, ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal”

In articol:

Gigi Becali este hotărât să vândă FCSB-ul după meciul pierdut cu Rapid, 0-1, în etapa a cincea din play-off-ul SuperLigii, însă nu la fel de convins este să renunțe la fotbal.

Gigi Becali vrea să cumpere altă echipă după ce vinde FCSB-ul

Latifundiarul din Pipera vrea să cumpere altă echipă după ce „scapă” de roș-albaștri.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal și a fixat prețul FCSB-ului, după ce echipa sa a pierdut meciul cu Rapid, scor 0-1, în etapa a cincea din play-off. Însă, omul de afaceri nu pare convins pe deplin că vrea să iasă complet din acest fenomen, dovadă fiind o declarație de la conferința de presă din 2 mai.

Mai exact, Becali a spus, mai în glumă, mai în serios, că după ce vinde clubul FCSB, dorește să cumpere FC Voluntari, club care joacă în prezent în play-out. Latifundiarul din Pipera a declarat că dorește să preia acțiunile clubului din Voluntari, pentru a arăta că dacă cunoști fotbal, poți deveni campion cu orice echipă.

„Am zis că cer 40, dar a zis că dă și 40. Eu, după aia, iau Voluntariul și vin campion în primul an ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbalul! Încep să mă laud... glumesc, de fapt, cu voi mai mult.”, a declarat Gigi Becali, citează sport.ro.

Gigi Becali vrea să cumpere altă echipă după ce vinde FCSB-ul [Sursa foto: Profimedia]

Latifundiarul din Pipera a vorbit despre prețul de vânzare al clubului

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că se află în discuții serioase cu un potențial cumpărător al clubului FCSB. Mai mult, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că în cazul în care echipa sa va câștiga campionatul, prețul inițial de vânzare, 25 de milioane, va crește la 40 de milioane. Becali nu a dorit să dezvăluie identitatea persoanei interesate să cumpere clubul, rezumându-se la a spune că este un român înstărit.

„Eu am terminat, numai că acum am un client cu care negociez. Am 25 de milioane pe care a spus că le dă. Dar, dacă iau campionatul, eu nu mai vreau. Dacă sunt campion, iau 40! Dacă nu, 25. Contează asta foarte mult. E român, dar nu pot să spun cine. Nu cred că e mai bogat decât mine. Dar nu trebuie să fii mai bogat decât mine ca să cumperi o echipă.”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, după eșecul cu Rapid, scor 0-1

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 0-1, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi.

Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali, citează sursa amintită mai sus.

Surse: digisport.ro, sport.ro