Gigi Becali vrea să producă medicamente pentru bolnavii de COVID-19: "Fac cadou. De ce de la mine nu primiți și de la olandezi primiți?"

Gigi Becali a declarat recent că s-a gândit la o soluție care să vină în ajutorul românilor. Patronul de la FCSB a pregătit deja aparatura pentru scoaterea pe piață a unui antiviral pentru COVID-19, însă se împiedică de aprobarea autorităților.

Care este intenția lui Gigi Becali?

Gigi Becali a declarat că se gândește să producă un medicament pentru români, care să îi ajute pe aceștia în lupta cu virusul nimicitor. Omul de afaceri susține că are deja totul pregătit și în aceste momente fabrica lui poate scoate 10.000 de pastile pe oră, dar trebuie să primească aprobare din partea specialiștilor: "Avem fabrică de Arbidol la Otopeni, care fabrică pentru Rusia. La clinica mea am luat aprobare să fabric Arbdiol, deci la ora asta eu fabric Arbidol, am aparatură pentru a face 10.000 de pastile pe oră.

Ei îți dau aprobare să fabrici, dar strict pentru pacienții mei, nu îți dau voie să îl pui pe piață. (…) Dacă ei îmi aprobă, iau substanță activă din India pentru Arbidol. În 3-4 zile vine substanța și după fabric pentru toată România, fac cadou. De ce de la mine nu primiți și de la olandezi primiți?", a declarat Gigi Becali, pentru un post de televiziune.

Directorul Agenției Naționale a Medicamentului, răspuns la solicitarea lui Gigi Becali

Chiar dacă patronul de la FCSB își dorește să îi ajute pe români, directorul Agenției Naționale a Medicamentului susține că antiviralul pe care Gigi Becali este dispus să îl producă nu se află pe lista tratamentelor anti-COVID-19, găsite în protocolul oficial: "Deocamdată protocolul oficial de COVID din România nu recomandă Arbidolul, este trecut la alte antivirale, pentru care nu există suficiente dovezi de eficacitate, așa menționează protocolul în prezent." , a declarat Robert Ancuceanu, directorul ANM, potrivit Playtech.ro.

Totuși, Ancuceanu a precizat care ar fi pașii de care milionarul ar trebui să țină cont, în cazul în care pastilele respective ar fi introduse în protocolul amintit: "Conform articolului 6 din directiva 2001/83, niciun medicament nu poate fi pus pe piață fără autorizație acordată de Agenția Europeană a Medicamentului sau Agenția Națională a Medicamentului. Trebuie să obțină o autorizație de punere pe piață. Pentru aceasta se depun niște documente prevăzute în direcția 2001/83 și care sunt agreate în toate regiunile mari geopolitice ale lumii.

Ele sunt evaluate și se acordă autorizație de punere pe piață. O variantă alternativă mai rapidă în această perioadă este o autorizație de nevoi speciale pentru medicamentele care sunt incluse și recomandate în protocolul de tratament COVID-19. (…) Știm că există niște medicamente pe care domnul Becali vrea să le aducă în România, dar nu avem o bază legală prin care Agenția să emită o autorizație, chiar și de nevoi speciale, pentru că nu este inclus în protocolul de specialitate.

Altă variantă ar fi să existe o solicitare a comisiei de specialitate, Comisia de Boli Infecțioase de exemplu, și Ministerul Sănătății ține cont de solicitarea comisiei, de necesarul respectiv și se solicită emiterea unei autorizații de nevoi speciale. Comisia de specialitate este cea care decide dacă medicamentul respectiv este necesar și în ce cantități.", a încheiat directorul Agenției Naționale a Medicamentului.