Gigi Mulțescu [Sursa foto: Facebook]

Meciul FCSB - Dinamo, din data de 3 octombire, câștigat de roș-albaștrii cu scorul de 3 la 2, s-a jucat fără spectatori în tribune, datorită regulilor impuse de pandemia de COVID-19.

In articol:

Fostul antrenor al câinilor roșii s-a prezent chiar cu o oră înainte de începerea meciului, însă supriză: nu a fost lăsat să intre pentru că oficialii dinamoviști nu -au trecut pe lista celor cu acces în tribune.

Din dorința de a urmări meciul din primul minut, Mulțescu a plecat rapid spre casă. Un fan dinamovist care a fost martor discuțiilor dintre fostul antrenor și bodyguard-ul care u i-a permis intrarea a sărit în ajutorul lui: "Cand juca nea Gigi fotbal, tu nici nu erai nascut. Cum sa nu-l lasi sa intre pe stadion?",ar fi fost cuvintele suporterului, conform Pro Sport.

Stewardul ar fi rămas ferm convins că ceea ce face este bine, replicând: „Daca nu e trecut pe lista, nici macar el nu intra!", confrom Sport.ro.

Citeste si: Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO - evz.ro

Gigi Mulțescu este acum scouter pentru Dinamo

Dupa ce a fost inlocuit de Cosmin Contra pe banca lui Dinamo, lui Gigi Multescu i-a fost gasit un nou post in cadrul clubului, acesta fiind acum scouter. El si-a inceput deja munca, declarand ca e nevoie ca Dinamo sa recupereze tinerii pe care i-a pierdut, in tot acest timp in care academia clubului nu a functionat.

Gigi Mulțescu este acum scouter pentru Dinamo, după ce a fost înlocuit de către Cosmin Contra. Mulțescu caută acum noile talente, pregătindu-le pentru a călca pe urmele mai-marilor câini roșii.

"Acum eu caut si slefuiesc talente pentru Dinamo, pentru ca s-au pierdut foarte multi jucatori si plus ca e si normal sa aduci altii buni din alte zone", declara Gigi Multescu, conform sursei citate.

Sursa: Sport.ro