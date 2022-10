Gimnasta Mirela Frâncu și-a văzut moartea cu ochii, după ce un tânăr a tras cu arma în geamurile locuinței sale: „Dacă eram în picioare, ne omora”

In articol:

Gimnasta Mirela Frâncu, medaliată cu argint la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică, a fost la un pas de moarte, după ce un tânăr a tras cu arma în propria sa locuință. Din primele detalii privind acest caz, făptașul s-ar fi răzbunat pe Mirela, după ce aceasta ar fi refuzat să aibă o relație cu el.

Atacatorul este fiul vitreg al primarului din Ticuș

Un incident ce putea duce la o adevărată tragedie a avut loc pe data de 24 septembrie 2022, în satul Comăna de Sus, județul Brașov, atunci când gimnasta Mirela Frâncu a fost la un pas de moarte, după ce un tânăr cu care a refuzat să aibă o relație a tras cu o armă în geamurile casei ei.

Totul a ieșit la iveală abia acum, iar mama tinerei în vârsta de 18 ani a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut totul. De precizat este că, atacatorul este fiul vitreg al primarului din Ticuș, județul Brașov.

Inițial, făptașul a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, iar acesta a fost pus în libertate recent.

"Am trecut prin momente cumplite, nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe. Era în jur de ora 5.00 în dimineața de 24 septembrie. Dormeam la acea oră, în cameră cu Mirela. A tras cu carabina în geamuri. Gloanțele au ricoșat în tavan, din care s-au prăvălit bucăți de tencuială peste Mirela în pat. Noroc că eram în pat întrucât dacă eram în picioare ne secera, ne omora. Avem geamurile cu 3 sticle și au oprit gloanțele că altfel ajungeau și la vecini prin oalele cu mâncare. Bucăți din gloanțe au căzut prin pat și prin cameră, lângă fetiță", a declarat mama sportivei pentru monitorfg.ro.

„A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela”

Maria Frâncu, mama Mirelei, susține că tânărul a tot încercat să o convingă pe gimnastă să aibă o relație cu el, însă adolescenta a refuzat din cauza comportamentului pe care băiatul îl avea.

Supărat fiind din cauza refuzului fetei, acesta a luat arma și a mers dimineața la casa Mirelei, pentru a o intimida.

"Au vorbit puțin timp, dar fetița mea i-a spus că nu pot fi prieteni din cauza comportamentului lui neadecvat. Dar n-a renunțat. L-a blocat peste tot. În acea noapte, după ce a venit din club, a luat carabina pe care o are și a venit la casa noastră și a tras în geamuri. Am sunat la 112 și am cerut ajutor. Polițiștii au cercetat cazul și l-au arestat. Au adunat gloanțele de prin casă. Și acum am găsit bucăți din acele gloanțe într-un dulap. A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela”, a spus Maria Frîncu, mama sportivei, pentru Monitorul de Făgăraș.