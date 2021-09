Gina Chirilă, graviduța de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Soția lui Bogdan Vlădău, noi dezvăluiri despre momentul în care a părăsit competiția: ”Am învățat lucruri”

In articol:

Gina Chirilă a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, primind foarte multe complimente și steluțe din partea juriului. Fostul model era însărcinată în luna a 5-a atunci când a pășit pentru prima dată în emisiune.

A luptat timp de aproximativ o lună, însă a decis împreună cu medicul ei că este mult mai bine să părăsească competiția, pentru binele ei și al fetiței pe care o avea în burtică.

”Eu, împreună cu medicul meu, am hotărât că e mai bine să mă opresc aici”, a declarat Gina Chirilă în momentul în care Ilinca Vandici a anunțat că frumoasa blondă pleacă din emisiune.

Gina Chirilă a hotărât să plece din competiția fenomen de la Kanal D, neputând să lupte până la capăt.

Gina Chirilă a vorbit despre experiența cu stil pe care a avut-o

Soția lui Bogdan Vlădău a vorbit, la mult timp după sfârșitul acelui sezon, despre experiența unică de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Întrebată fiind, pe rețelele de socializare, despre competiție, Gina a explicat de ce a plecat mai devreme decât trebuia, din emisiune.

”Este o experiență din care am invatat lucruri, insa eram insarcinata atunci cand am acceptat provocarea de a intra in acest show, asa ca am ales sa parasesc competitia la un moment dat, cred ca am stat 3-4 saptamani. Este foarte multa munca in spatele acestui show, pot sa spun acum pentru ca am facut parte din el si multa munca, fizica, emotional, tot, tot”, a spus Gina Chirilă, pe pagina ei de Instagram.

