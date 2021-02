”Gina Felea”, luată cu asalt de jandarmi în miez de noapte, după ce a dat manelele la maxim

In articol:

Anca Dinicu, cea care a dat viață rolului celebru ”Gina Felea” în Băieți de oraș, are probleme cu vecinii! Cunoscuta actriță a mărturisit, în cadrul unei emisiuni tv, că în miezul nopții a fost luată cu asalt de jandarmi, după ce i-ar fi deranjat pe vecini.

Vedeta, neconformistă de fel, a povestit în fața telespectatorilor, o situație nu foarte plăcută prin care a trecut, chiar în urmă cu câteva zile. Actrița a recunoscut că nu este o persoană deloc matinală și că petrece cu prietenele ei mai mult pe timpul nopții. De altfel, colega de scenă a lui Bendeac spune că nu de puține ori și-a deranjat vecinii.

”Nu sunt deloc matinală. M-am culcat la patru dimineața pentru că am băgat la spălat. Alaltăseară au venit și jandarmii pentru că ascultam muzică mai tare decât de obicei. Eram patru femei, ascultam de toate, am dat-o și pe manele. Nu mi-au dat amendă, au fost băieți. De obicei și proprietara îmi dă mesaj să am grijă”, a declarat Anca Dinicu, în cadrul unei emisiuni TV.

”Gina Felea”[Sursa foto: Captură YouTube]

Anca Dinicu nu și-a dorit să fie actriță

Anca Dinicu a făscut senzație în rolul „Ginei Felea” din serialul lui Mihai Bendeac. Tânăra nici nu visa să fie actrița, însă norocul i-a surâs la timpul potrivit. Vedeta a povestit cum o vecină a intervenit în viața ei și a ajutat-o să devină ceea ce este astăzi.

Anca Dinicu[Sursa foto: Instagram]

”Gina Felea” și-a dorit de când era mică să devină vânzătoare de mezeluri.

” Vecina mea Lili m-a dus la actorie. De mine s-a tras, eu n-am vrut să fac nimic din ce fac. Eu ma visam vânzătoare de mezeluri. Mă duceam cu mama la cumpărături și-mi plăcea mie la măcelărie”, a povestit Anca Dinicu.