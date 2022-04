Gina Lincan nu a mai putut face copii din cauza unui tratament făcut în tinerețe. "Doctorul nu mi-a spus că după acest tratament devii steril"

In articol:

Gina Lincan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei. Relația dintre ea și Petrică Andrei a trecut deja testul timpului, iar toți acești ani de când sunt împreună au demonstrat că relația lor are la bază sentimente reale și sincere.

Căsnicia celor doi are toate ingredientele pentru a fi una fericită, însă un singur lucru lipsește: un copil.

Chiar dacă și-a dorit enorm să aibă un urmaș, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. A încercat în fel și chip, ba chiar i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu, dar se pare că nici așa nu a reușit.

„Știi că nu am copii și mi-am dorit nu mult, foarte mult un copil. Se spune, când ajungi la Zidul Plângerii, că să îți pui tu o dorință că se îmdeplinește. Eu din autobuz, când am plecat spre Mormântul Sfânt, mi-am scris un bilețel. Când am ajuns acolo nu mi-am mai pus niciun bilet și nu am spus decât atât „Doamne, facă-se voia ta. Dacă îmi este dat de la Tine să am un copil bine, dacă nu poate o să-mi fie mai rău sau poate Tu știi”, a povestit Gina Lincan la un post de televiziune.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Motivul pentru care Gina Lincan nu poate avea copii

Citeste si: Octavian Jurma face previziuni negre: „De săptămâna viitoare va muri un român la fiecare 5 minute”

Se pare că totul a pornit de la un tratament pe care artista l-a făcut în urmă cu foarte mult timp, în tinerețe.

Deși medicul o avertizase că un efect advers al medicamentului este chiar sterilitatea, asta nu a împiedicat-o, totuși, să înceapă tratamentul respectiv. Astăzi, plătește un preț imens, căci nu-și va vedea niciodată visul împlinit, acela de a avea un copil. De asemenea, un alt factor care o impiedică să rămână gravidă este boala cu care a fost diagnosticată: endometrioza.

Citeste si: Motivul halucinant pentru care o bătrână în vârstă de 80 de ani a refuzat să se vaccineze: "Nu m-am vaccinat pentru că am auzit de la televizor că..."

„Am făcut foarte multe tratamente. Nu mai știu numărul nici la bani, nici la doctori, cât am încercat să pot să am un copil, dar să zic așa de la un tratament pe care l-am făcut în tinerețe și nu știam la vremea aia, doctorul respectiv nu mi-a spus ce contraindicații are acest tratament, pentru că devii steril. Am aflat foarte târziu și, bineînțeles, nu doar asta a fost cauza, am căpătat o enendometrioza. La vremea aia nu se știa cu ce se mănâncă boala asta”, a mai spus artista.