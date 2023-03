Gina Matache are motive serioase de îngrijorare! Greșeala pe care a făcut-o Oana Matache când l-a prezentat pe noul iubit copiilor: "Este un abuz" | EXCLUSIV

In articol:

Oana și Gina Matache au ținut prima pagină a tabloidelor zilele acestea. Gina Matache nu este deloc de acord cu noul iubit al Oanei și este convinsă că tânărul reprezintă o influență negativă în viața celor mici. Sora Deliei și partenerul ei, pe de altă parte, își doresc să își trăiască povestea de iubire.

Oana Matache și Radu Siffredi au venit cu reacții, la scurt timp după ce Gina Matache l-a criticat pe bărbat în mediul online. La rândul său, el a ironizat-o și a ținut un live de trei ore în care a explicat de ce ea nu ar trebui să vorbească urât despre el.

Oana Matache și soțul ei s-au despărțit, iar copiii locuiesc cu sora Deliei, în aceeași casă în care stă și noul iubit. Jurnaliștii WOwbiz.ro au discutat cu psihologul Keren Rosner, pentru a afla cât de repede îl poți prezenta pe noul partener copiilor și mai ales ce se întâmplă dacă se răresc relațiile cu ceilalți membrii ai familiei.

Greșeala pe care ar fi făcut-o Oana Matache când s-a mutat cu noul iubit

În timpul live-ului de trei ore, Oana Matache a fost întrebată cine stă cu copiii în timp ce ea este în live. Vedeta a mărturisit că bona este cea care îi culcă, semn că minorii și noul său iubit locuiesc sub același acoperiș.

În cazul separării dintre părinții, experții recomandă să treacă o perioadă până când mama prezintă un nou partener copiilor. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu psihologul Keren Rosner, pentru a afla cât timp trebuie să treacă de la despărțire până când copiii ar putea cunoaște un nou partener al mamei.

"Nu putem stabili exact după ce perioadă am putea să prezentăm copilului pe cineva nou, dar în niciun caz imediat după despărțire. Este un proces prin care copilul trece și sunt anumite etape pe care el le parcurge până la vindecare, până la acceptarea situației, iar după această ultima etapă, când copilul acceptă situația, atunci se poate să prezinte pe cineva nou.

Nu putem stabili exact pentru că etapele nu sunt standard. Fiecare persoană și fiecare copil trece diferit. Poate să accepte mai ușor sau mai greu, în funcție de cum este prezentată situația. La un anumit moment, când copilul a trecut toate etapele: de furie, de negare, de revoltă și apoi înțelege și trece și de acceptare, atunci poți să vii și gradual să îi spui copilului despre această posibilitate că ai putea să te vezi cu cineva, dar în niciun caz imediat", a explicat ea, în exclusivitate.

Ce se întâmplă dacă o mamă singură se mută imediat cu noul partener și copiii dintr-o relație anterioară

În cazul în care minorilor nu li se acordă suficientă atenție în astfel de momente, iar tranziția nu se realizează respectând toți pașii, atunci este foarte posibil ca ei să se răzbune pe mama. Astfel, în loc ca relațiile să funcționeze normal, copiii vor găsi vina fie la persoana nouă, considerându-l intrus, fie la mamă pentru că ea este cea care l-a adus în viața lor și l-a lăsat în urmă pe tată.

"Dacă ne mutăm imediat cu noul partener, există riscul ca copilul să nu mai înțeleagă nimic din tot ce se întâmplă pentru că el trece printr-o despărțire. Se desparte de tatăl lui, de foarte multe ori ei trec printr-un proces de autoînvinovățire și au impresia că ei au făcut ceva greșit și că de aceea părinții nu sunt împreună.

Fac apoi tot felul de scenarii și eforturi de a împăca părinții și nu poți dintr-o dată să îl duci și să îi prezinți pe cineva că el va fi noul partener și deci va fi prezent în viața copilului permanent. Este traumatizant pentru copil și va dezvolta sentimente de aversiune față de persoana care este considerată ca un intrus, îl va învinovății că acea persoană i-a făcut rău și din cauza ei nu mai sunt o familie. În loc să fie o relație care să se dezvolte gradual și firesc, va fi ca o relație impusă în care copilul nu va putea să accepte și să intre firesc într-o relație funcțională.

Vor fi tensiuni și cu partenerul mamei, dar și cu mama pentru că următorul pas este să își învinovățească mama că a făcut acel lucru, că i-a adus un străin în casă", a explicat psihologul, pentru WOWbiz.ro.

Copiii mici au nevoie de întreaga familie

Cât sunt mici, copiii au nevoie de relațiile de atașament și mai ales de persoanele cu care sunt deja obișnuiți precum bunicii. Micuții nu trebuie să fie privați de întâlnirile cu membrii familiei extinse sau cu rudele din partea tatălui.

Dacă minorii nu își văd rudele apropiate și persoanele cu care sunt obișnuiți pot avea de suferit în viitor.

"Asta înseamnă să izolezi copilul. Este foarte grav în evoluția copilului și în starea pe care o va avea viitorul adult. El acum este privat de nevoile lui de bază. El are nevoie să își întâlnească persoanele cu care are anumite relații și este atașat de ele. A construit niște relații în care are încredere. El acum se simte singur și pus într-o situație pe care nu și-a dorit-o.

El are nevoie de ei din punct de vedere emoțional și relațional. Este un abuz că nu lași copilul să își vadă membrii familiei.

Copiii mici au nevoie de persoanele de atașament. Poți să îl lași cu bona, dar el trebuie să știe că este în mediul lui, este în mediu de siguranță și este cu totul altă stare atunci când lucrurile sunt cunoscute. Altceva este când el este luat din mediul său sigur și pus într-o situație nouă, pe care nu o cunoaște. Îl afectează emoțional și gândurile lui vor fi legate de faptul că se simte neputincios și nu poate să schimbe nimic, dar ceea ce I se întâmplă nu este ceva plăcut", a mai precizat psihologul Keren Rosner, pentru WOWbiz.ro.

Gina Matache, nemulțumită de noul iubit al Oanei

Gina Matache a ales să își spună Of-ul în mediul online. Mama Deliei nu este deloc de acord cu noul iubit al Oanei și nu s-a abținut să îl critice pe Instagram.

Totodată, aceasta susține că bărbatul ar fi o influență negativă pentru cei mici, iar ea se teme și crede că el nu ar trebui să stea în prejma lor.

"Se zice că bufonul care ajunge la palat, nu devine rege, ci transformă palatul în circ și zdrobește tot ce ai construit așa că ai grijă pe cine aduci în casa ta", a scris Gina Matache ultima oară pe Instagram.

