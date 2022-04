Gina Matache, despre cea mai mare frică a vieții sale: ”Nu vreau să fiu o povară”. Artista își dorește să fie incinerată, după moarte

In articol:

Despre Gina Matache, privind din exterior, s-ar putea spune că duce o viață foarte bună. Are două fete celebre și talentate, doi nepoți care îi aduc zâmbetul pe buze și o carieră care o ține în priză. Cu toate astea, interpreta de muzică populară, de-a lungul vieții, a întâmpinat și ea greutăți ca tot omul.

În ultima vreme, problemele de sănătate i-au pus capac, însă a depășit toate situațiile critice, iar acum, deși spune că nu este recuperată complet, se bucură de viață și încearcă să nu mai repete greșelile trecutului.

Gina Matache să teme să nu moară în chinuri

Privind în urmă, chiar dacă mărturisește că nu are niciun regret, pentru că vrea să ia viața ca atare, Gina Matache subliniază că a greșit atunci când a gândit doar cu inima și când a acordat celor din jur mai multe șanse decât au meritat. În rest, spune artista, totul este acum așa cum, cel mai probabil, ar fi trebuit să fie, căci, poate, de regretat ar mai fi multe lucruri, însă viața sa tumultoasă a făcut-o să nu

pună la suflet chiar orice.

”Eu mi-am propus să nu mă mai încarc cu multe, am pățit prea multe și am zis că nu trebuie să mai am pe suflet nimic rău. Cea mai bună soluție pentru mine este să uit. Cel mai mult sunt supărată pe mine, că am dat șanse unor oameni care nu au meritat și nu am învățat nimic. Mereu am judecat oamenii cu inima. Viața mea a fost atât de tumultoasă încât nu am stat să judec prea mult. Nu vreau să-mi încarc memoria cu cele mai mari dezamăgiri ale mele”, a spus Gina Matache, conform Fanatik.

Ei bine, dacă trecutul este trecut și nimic nu mai poate fi schimbat, în ceea ce prvește viitorul, Gina Matache mărturisește că are mari temeri.

Mama Deliei declară că cea mai mare frică a sa este, pe lângă faptul că ajunge la anii bătrâneții, să nu devină o povară pentru fetele sale.

Cântăreața spune că singurătatea și moartea o sperie cel mai mult, însă, chiar și așa, când va veni acel moment, ea speră că Dumnezeu să nu o chinuie nici pe ea și nici pe fetele sale.

Mai mult decât atât, Gina Matache a analizat bine situația și spune că după moartea sa, vrea ca Oana și Delia să o incinereze și să-și continue viața, fără doliu și fără lacrimi vârsate prin cimitir.

”Frică îmi este și acum de bătrânețe, de singurătate. Mi-e frică să nu mor și să nu-mi pierd mințile, să nu fiu o povară pentru copiii mei. Anul asta fac 60 de ani și mi-e frică să n-o iau razna. Dacă o fi să mor, să mor de inimă. Nu vreau să le chinui. Vreau să mă ardă și cu asta-basta. Ce să stai să plângi la cimitir? Viața este aici pe pământ, dincolo om vedea ce-o mai fi”, a mai spus cea care a adus-o pe lume pe Delia.