Gina Matache, dezvăluiri din spatele ușilor închise ale familiei sale! Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de sărbători: „Delia ne ia de păr și...”

Gina Matache este cu adevărat o mama împlinită. Femeia se poate mândri cu două fete superbe și foarte talentate care țin foarte mult la momentele alături de familie.

După ani de zile în care Gina ma muncit pentru a le acorda fetelor ei tot ceea ce au nevoie, acum a venit rândul acestora să o răsplătească pe mama lor.

Sărbătoare în familia Matache

Crăciunul este perioada din an în care toată familia se adună în jurul mesei, desfac cadourile de sub brad și petrec timp împreună. Acest lucru este respectat cu strictețe și în familia Deliei. Mama acesteia, Gina Matache, a declarat că artista a fost cea care i-a strâns pe toți în casa sa și au petrecut de sărbători. Ziua a trecut repede pentru femeile din familia Matache, deoarece cât timp cei mici își despachetau cadourile ele au stat în bucătărie.

„Noroc cu Delia care ne “ia de păr” și ne adună pe toți și noroc cu spațiul ei generos. La ea acasă ne-am întâlnit, fiecare și-a primit cadoul. Cei mici cu veselia lor, noi astea mai coapte pe la bucătărie, așa a trecut ziua”, a spus Gina Matache, conform antenastars.ro.

În ceea ce privește cadourile, fiecare membru al familiei a luat ceea ce a crezut el de cuviință.

Mama artistei a mărturisit că cel mai mare cadou a fost faptul că s-au adunat toți în jurul mesei, deoarece acest lucru se întâmplă numai de două ori pe an.

„Fiecare a luat ceea ce a considerat, cadoul cel mai mare este că suntem cu toții în jurul mesei pentru că se întâmplă foarte rar, adică doar de două ori pe an, Crăciun și Paște. Am încercat să facem un obicei din asta, foarte rar se întâmplă să nu fin toți, de când sunt copiii suntem toți'', a adăugat femeia.

În ce relații sunt Delia și mama sa?

În urmă cu ceva timp, mama Deliei s-a confruntat cu câteva problem de sănătate, iar de atunci artista este mult mai apropiată de cea care i-a dat viață. Gina Matache a dezvăluit că artista este foarte preocupată de starea de sănătate a celor dragi și că le face abonamente la diferite clinici private pentru a se asigura că toți sunt bine. Aceasta a mai mărturisit că multe lucruri nu i le spune artistei pentru a nu o îngrijora. Și la adresa ginerelui său, Gina Matache a avut numai cuvinte de laudă spunând despre acesta că o susține pe Delia în orice face.

„ Cred că bine (n.r. sănătatea), nu știu pe azi pe mâine ce se mai întâmplă, dar sunt bine. Delia a fost lângă noi și operațiile pe afară, ea le-a susținut și nu ne lasă. In continuare ne face abonamente pe la clinicile private și ne sună să ne întrebe dacă am fost. Îmi amintesc când era mică și trebuia să mergem cu ea la clinică și acum cum s-au inversat locurile. E un copil foarte atent și generos. Ne sprijinim reciproc și ea are nevoie de noi să o susținem. Nu vrem să o încărcăm cu problemele noastre, multe lucruri ea nu le știe. Doar ce nu ai să ascunzi, află. Răzvan o ajută tare mult, n-am văzut așa soț grijuliu, care știe și programul la care trebuie să plece de acasă, o ajută foarte mult și noi cum putem'', a mai adăugat mama vedetei.

Părinții Deliei se confruntă cu problem de sănătate

După 15 ani în care au fost despărțiți, părinții artistei s-au mutat din nou împreună. Tatăl vedetei a fost pentru câțiva ani călugăr pe muntele Athos, iar acum s-a întors pentru a petrece timp alături de cei dragi. Din păcate, ambii părinți ai cântăreței se confruntă cu problem de sănătate. Gina Matache a mărturisit că la anii pe care îi au ar trebui să trăiască din plin fiecare clipă pentru că nu se știe niciodată cât timp le-au mai rămas.

„Ce să mai cerem noi la anii noștri? Cred că acum trebuie să trăim clipa, că nu știm cât ne-a mai rămas. Ce-a fost a fost, ce-o să vină o să vedem, trebuie să trăim bine și frumos azi. Nu sunt o persoană pretențioasă, nu vreau multe lucruri” , a spus mama Deliei, potrivit Unica.