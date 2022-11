Gina Matache își sărbătorește ziua de naștere în Iordania. Delia și Oana i-au transmis mesaje emoționante la aniversarea de 60 de ani

In articol:

La cea de-a 60-a aniversare, mama Deliei a decis să sărbătorească departe de casă, tocmai în Iordania. Gina Matache a mărturisit și care a fost motivul acestei plecări.

Gina Matache este mama celei mai apreciate și talentate artiste de la noi din țară.

Gina Matache își sărbătorește aniversarea în Iordania

Femeia care i-a dat viață Deliei, împlinește astăzi, 21 Noiembrie, frumoasa vârstă de 60 de ani. Cu ocazia acestei aniversări, Gina Matache a plecat în Iordania

Femeia care i-a dat viață Deliei împlinește astăzi vârsta de 60 de ani, iar cu ocazia aniversării sale, Gina Matache a ales să își petreacă ziua de naștere în Iordania. Plecarea sa departe de casă a fost un cadou din partea fiicelor sale, Delia și Oana.

"Aici la noi este super, sunt 30 de grade, după ce azi-noapte a bătut vântul groaznic, dar astăzi a fost superb. Am fost, în sfârșit, la 60 de ani să mă botez și eu. Nu m-am botezat, dar am fost acolo.", a declarat Gina Matache, într-o emisiune TV.

"Din partea copiilor (n. red. cadoul), Deliei și Ioanei. Așa, s-a nimerit, nu îmi doream. Aproape că am plecat pe ultima sută de metri, vineri am făcut transferul și sâmbătă deja am plecat. O să ne întoarcem sâmbăta sau duminica viitoare.", a mai adăugat mama artistei.

Gina Matache, mesaje din partea Deliei și Oanei

Gina Matache se poate numi o mamă împlinită. Aceasta poate vedea cum fiicele ei cresc și se dezvoltă frumos atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Femeia este fericită pentru drumul pe care îl parcurg fetele ei. Aceasta a primit urări și gânduri bune, dar și o vacanță în Iordania, cu ocazia aniversării sale.

"În afara de «La mulți ani», ce să îmi mai ureze că mi-au făcut deja un cadou.", a mai precizat Gina Matache.

"Nu îmi doresc nimic, să vina viață și să mă surprindă așa cum este ea, cu bune și cu rele. Nu aș putea să spun că îmi doresc ceva. Sănătate să am și să le duc pe toate, că or fi bune sau rele.", a mai spus mama Deliei Matache.

Delia, postare de ziua mamei sale [Sursa foto: Instagram]