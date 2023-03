Gina Matache nu s-a mai putut abține când a văzut reacția fiicei sale din mediul online. A transmis un mesaj controversat, după ce Oana a acuzat-o că se bagă în viața ei: "Crește-ți copiii și vei ști cât datorezi părinților tăi!"

In articol:

Viața Onei Matache a ajuns să fie un subiect de discuție publică, după ce s-a separat de tatăl copiilor ei și a ales să înceapă o nouă poveste de iubire alături de Radu Siffredi.

Și asta pentru că, după ce și-au asumat public relația de iubire, Gina Matache a avut mai multe ieșiri dure la adresa celor doi, în mod special vizându-l pe noul iubit al fiicei sale.

Citește și: Cine este Radu Siffredi, actualul iubit al Oanei Matache. Vezi cu ce se ocupă tânărul

Gina Matache și-a atacat iar fiica printr-un mesaj în online

Iar acum, după ce Oana Matache a avut o primă reacție referitor la ce se spune și se scrie în legătură cu viața ei, criticându-și mama pentru faptul că se bagă, Gina a făcut un nou gest la adresa proaspeților amorezi.

Pe Instagram, de unde a pornit toată tevatura, Gina Matache a tras-o iar de mânecă pe Oana, susținând că tot ceea ce face acum o va costa mult în viitorul apropiat. Căci, odată cu plecarea din sânul familiei, va da de greu și, pentru că are și ea copii, va vedea mai târziu că eforturile ei de mamă, de a o despărți de Radu, nu sunt altceva decât fapte făcute din iubire.

Gina recunoaște, așa cum a făcut-o de la început, că îi este frică ca nu cumva viața Oanei, atât de frumoasă și liniștită până acum, să se ducă pe apa sâmbetei odată cu noua alegere amoroasă a blondinei.

Citeste si: Andra Volos, cadou de mii de euro din partea lui Lele, de 8 martie. Ce surpriză i-a făcut celebrul manelist iubitei sale- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

"Preia o casă, o familie, și vei ști cât costa zilnic oala care îți potolește foamea... crește-ți copiii și vei ști cât datorezi părinților tăi. Odată ce îți porți propria apă, vei afla valoare fiecărei picături”, este mesajul publicat de Gina Matache, pe pagina sa de Instagram.

În urma acestui mesaj, cei din mediul online s-au împărțit în două categorii: unii sunt cei care îi dau dreptate Ginei Matache, susținând că alegerea blondinei nu este una corectă, iar alții o pun la colț pentru ceea ce îi face fiicei sale.

Sunt voci care spun că prin reacțiile sale publice, Gina Matache nu a făcut altceva decât să își târască fata prin noroi și să o arunce în gura „lupilor” de pe rețelele de socializare.

Gina Matache nu s-a mai putut abține când a văzut reacția fiicei sale din mediul online [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Răzvan Miheț a luat copiii de la Oana Matache! Fostul său soț a făcut publică imaginea care a bucurat pe toată lumea

Citeste si: „Știu că asta așteptați! Vreau să se termine.” Radu Siffredi a răbufnit în direct, după ce i-a jignit pe copiii Oanei Matache- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare 9 martie 2023: Ce trebuie să faci în ziua celor 40 de Mucenici- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul făcut de Gina Matache după ce a publicat imaginile în care Radu Siffredi înjură unul dintre copiii Oanei Matache. Mama Deliei a stârnit multe semne de întrebare- radioimpuls.ro

Ei subliniază faptul că nici un copil nu este dator față de părintele lui cu nimic, mai ales atunci când vine vorba de a-și trăi viața după bunul plac.

"Deja dramatizezi, un copil nu este dator cu nimic unui părinte, în viață primim ceea ce oferim indiferent de gradul de rudenie, mă repet, un copil nu este dator părinților cu nimic, copilul nu cere să vină pe lume, l-ai crescut și i-ai oferit cele necesare pentru că tu ai hotărât să-l aduci pe lume, un părinte are datoria să vegheze asupra copiilor mereu, la început chiar am crezut că Oana a luat-o pe ulei tare, dar de fapt tu ai făcut oamenii să creadă asta, ți-ai aruncat fata în ghearele noastre, oamenilor din online, oameni care vorbim mai mult rău decât bine și asta o afectează."/ "Vă place doamnă ce ați creat fetei dumneavoastră? Vă place postarea ei? La multi ani!"/ "La mulți ani, doamna Gina! Să știți că în continuare sunt oameni care vă susțin! Suntem mulți care vedem aceeași realitate ca și dvs! Capul sus și nu vă lăsați afectată de ceea ce Oana declară! Chiar dacă dvs nu postați, noi am văzut toate live-urile lor și asta spune tot despre acel individ!"/ ”În continuare sunt oameni care vă susțin, suntem mulți care vedem aceleași lucruri ca și dumneavoastră”/ ”Aveți mare dreptate”/ ”Să vă dea Dumnezeu putere să treceți peste acest necaz, sunt mamă și eu, vă înțeleg durerea”, sunt câteva dintre reacțiile celor din online.

View this post on Instagram A post shared by Gina Matache (@ginamatache7)