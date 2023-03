Gina Pistol a cedat în direct! Ce a făcut-o să izbucnească în lacrimi: "Presupun că asta aveți de gând, nu?"

In articol:

Gina Pistol este o fire sensibilă și empatizează cu poveștile celor din jur. De această dată, prezentatoarea TV nu s-a putut abține și a cedat în direct. Experiența de viață a unei concurente a emoționat-o până la lacrimi.

Gina Pistol, în lacrimi la televizor

Gina Pistol a început să plângă în noul sezon al emisiunii culinare.

Povestea cutremurătoare de viață a unei concurente a făcut-o să cedeze. Maria Barbu este o tânără de 28 de ani, din București, care a început să aibă o pasiune pentru gătit după ce iubitul ei a fost victima unui grav accident de motocicletă.

Tânăra a suferit enorm în urma acestui accident, însă i-a fost alături partenerului de viață și chiar a stat cu el în spital timp de o lună de zile. Pentru 5 zile, bărbatul a fost în comă, iar acum se deplasează doar cu ajutorul unui scaun cu rotile.

Aceea a fost perioada în care concurenta emisiunii culinare și-a dat seama că iubitul ei nu va mai putea pregăti niciun fel de mâncare, astfel că a intrat ea în bucătărie și așa a dezvoltat o pasiune pentru gătit. În cadrul emisiunii, Maria Barbu s-a prezentat în fața juraților cu o supă cremă de cartofi dulci cu țelină și păstârnac.

Ceea ce a făcut-o pe Gina Pistol să se emoționeze atât de tare a fost puterea fetei de a trece peste cea mai dificilă perioadă din viața sa. Mai mult decât atât, Maria Barbu a fost alături de iubitul ei și în continuare nu își poate vedea viața fără el. Tânăra nu vrea să îl piardă pe bărbat și speră la o viață lungă lângă el.

„ M-am internat cu el, mi-am luat o saltea și am dormit lângă patul lui. Îl rugam noaptea să atârne mâna ca să îl pot ține de mână când doarme. O lună am stat în spital cu el, a fost casa mea acolo și nu regret nicio clipă treaba asta.

Aș face-o la infinit. Nu mă văd fără el! Am suferit foarte mult, 5 zile a stat în comă. Legătura mea cu gătitul are legătură cu accidentul lui. El gătea, dar când n-a mai putut el să gătească am început să gătesc eu, că eram doar noi. Și o prietenă mi-a zis la un moment dat să mă duc la emisiune”, a povestit Maria Barbu, în cadrul noului sezon al emisiunii culinare.

Mai mult decât atât, Gina Pistol a aflat că bărbatul urma să o ceară de soție pe tânără:

„ Doamne ajută, să fiți cât mai mult timp împreună. Presupun că asta aveți de gând, nu?”, a spus Gina Pistol, după ce concurenta a subliniat faptul că nu vrea să își imagineze viața în lipsa partenerului său.

Maria Barbu și Paul. Tânăra, concurentă în emisiunea culinară [Sursa foto: Facebook]