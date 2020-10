Gina Pistol

Gina Pistol a decis să își deschidă sufletul și să vorbească despre anumite dezamăgiri din viața ei. Iubita lui Smiley a vorbit și despre cum a fost mințită în față chiar de către persoanele apropiate ei, dar și cum a reușit să facă față acestor situații neplăcute.

Gina Pistol, dezamăgită de persoane apropiate

Frumoasa blondină a povestestit pe Instagram despre momentele mai puțin plăcute din viața ei și de situațiile inconfortabile în care a fost pusă de-a lungul timpului. Se pare că Gina a fost dezamăgită de mai multe persoane apropiate, deși a încercat să fie tot timpul o persoană bună cu ceilalți.

„Se trezește câte o persoană să spună că primesc totul pe gratis. Da, sunt momente când mai primesc și eu pe gratis sau primesc reduceri. Și eu cred că merit asta pentru că sunt în showbiz de 20 de ani iar de-a lungul timpului, am oferit și eu mult timp din viața mea. Eu sunt de fel foarte generoasă, am oferit pentru că mi s-a cerut ajutorul, pentru că oamenii care mi-au cerut ajutorul îmi erau dragi, unii erau la început de drum pentru și nu își permiteau să plească. Am oferit pentru cauze nobile dar mi s-a mai luat și cu japca, am fost fraierită de foarte multe ori. Am zis că la un moment dat o sa vină vremea să primesc și eu”, a dezvăluit Gina Pistol pe Instagram.

De asemenea, prezentatoarea de televiziune a vorbit și despre perioadă în care nu o ducea atât de bine din punct de vedere financiar. Pe atunci, vedeta mergea la diferite evenimente fără să primească vreun ban, doar pentru că voia să ajute și niciodată nu a făcut scandal, deși era îndreptățită.

„Aveam o perioadă în care nu aveam bani, dar cu toate astea mergeam gratis sa prezint evenimente sau pe bani foarte puțini pentru că voiam să ajut. Îmi amintesc că am fost sunata de o tipa sa prezint un bal al bobocilor. M-am dus și am prezentat, iar la puțin timp am aflat că domnișoara respectivă și-a luat de trei ori suma pe care am primit-o eu . Deci mi-am luat și eu țepe, țepe mari, unele de la companii de renume. Eram prea bună, mi-a fost jenă de obraznicia lor și lăsam de la mine”, a mai spus vedeta pe rețeaua de socializare.